Abrorbek Sharipov 3. rauntta diskalifiye edildi ve turnire veda etti

·18·Spor
Abrorbek Sharipov 3. rauntta diskalifiye edildi ve turnire veda etti

Karadağ'ın Budva kentinde World Boxing uluslararası organizasyonunun himayesinde düzenlenen 19 yaş altı Dünya Boks Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı için beklenmedik ve tartışmalı bir sonuç kaydedildi.

80 kilograma kadar olan sıklette yarı final bileti ve garantili madalya için yapılan çeyrek final mücadelesinde sporcumuz Abrorbek Sharipov Rus rakibi Prokhor Starsev ile karşı karşıya geldi.

Belirleyici 3. raunt ve hakemin sert kararı

Ringdeki kıran kırana mücadele yüksek tempoda geçse de maçın kaderi puan hesaplamasına kalmadı:

  • Uyarıların etkisi: Maç boyunca kural ihlalleri arttı ve ring hakemi Özbek boksöre karşı birkaç kez itirazda bulundu;

  • Diskalifiye: 3. raunda gelindiğinde hakem, Abrorbek Sharipov'a üçüncü kez resmi uyarı verdi ve turnuva yönetmeliği gereği maçı derhal durdurarak sporcumuzu diskalifiye etti;

  • Madalya kaçtı: Sonuç olarak Prokhor Starsev erken zaferini kutlayarak yarı finale yükseldi ve en azından bronz madalyayı garantiledi. Sharipov ise madalya şansını kaybederek şampiyonadaki mücadelesini noktaladı.

World Boxing U-19 Dünya Şampiyonası ölçeği

Budva ringlerinde devam eden bu turnuva, dünyanın gelecekteki boks yıldızlarını bir araya getiriyor:

  • Tarih ve yer: U-19 Dünya Şampiyonası, 2026 yılının 16-27 Ekim tarihleri arasında Karadağ'da düzenleniyor;

  • Katılımcı sayısı: Dünyanın 69 ülkesinden gelen 474 genç boksör kıran kırana mücadelelere katılıyor;

  • Sıkletler: Müsabakalar toplam 20 sıklette, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 10'ar branşta gerçekleştiriliyor.

Abrorbek SharipovWorld BoxingU-19 Dünya Boks ŞampiyonasıBudvaBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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