Muxtasar Aliyeva Rus Tishkova'yı yenerek Dünya Şampiyonası madalyasını garantiledi

·4·Spor
Muxtasar Aliyeva Rus Tishkova'yı yenerek Dünya Şampiyonası madalyasını garantiledi

Karadağ'ın Budva kentinde World Boxing uluslararası organizasyonu himayesinde düzenlenen 19 yaş altı Dünya Boks Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı bir önemli başarıya daha imza attı.

48 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil eden yetenekli boksör Muxtasar Aliyeva çeyrek final aşamasında Rus temsilci Alina Tishkovaile karşılaştı ve ikna edici bir galibiyet elde etti.

Hakemlerin oybirliğiyle aldığı karar ve garantilenen madalya

Yarı final bileti ve turnuva madalyasını garantilemek için yapılan üç rauntluk mücadele tamamen temsilcimizin üstünlüğüyle geçti:

  • Maçın seyri: Muxtasar Aliyeva üç raunt boyunca isabetli vuruşlar, yüksek hız ve teknik üstünlük sergileyerek Rus rakibine neredeyse hiç şans tanımadı;

  • Oybirliğiyle galibiyet: Müsabaka sonunda tüm hakemler galibiyeti oybirliğiyle Aliyeva'ya verdi;

  • Madalya cepte: Bu zaferle temsilcimiz Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek en az bronz madalyayı garantiledi;

  • Rakip madalyasız kaldı: Rus Alina Tishkova ise madalya yarışından elenerek Budva'daki mücadelesini çeyrek finalde noktalamak zorunda kaldı.

World Boxing U-19 Dünya Şampiyonası hakkında kısa bilgi

Mevcut turnuva, genç boks dünyasındaki en büyük ve prestijli küresel organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor:

  • Tarih ve yer: U-19 Dünya Şampiyonası, 2026 yılının 16–27 Ekim tarihleri arasında Budva (Karadağ) şehrinde düzenleniyor;

  • Katılımcı ölçeği: Turnuvada dünyanın 69 ülkesinden toplam 474 seçkin genç boksör mücadele ediyor;

  • Müsabaka formatı: Boksörler 20 farklı sıklette (erkekler ve kızlar için 10'ar sıklet) dünya şampiyonluğu unvanı için ringe çıkıyor.

Muxtasar AliyevaWorld BoxingGençler Dünya Boks ŞampiyonasıBudvaBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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