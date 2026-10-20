Ringde sansasyon: Özbek boksör Kazak rakibini turnuvanın dışına itti

·7·Spor
Ringde sansasyon: Özbek boksör Kazak rakibini turnuvanın dışına itti

Karadağ'ın Budva şehrinde World Boxing çatısı altında düzenlenen 19 yaş altı dünya boks şampiyonasında, Özbek ve Kazak boks ekollerinin bir başka prensip mücadelesi gerçekleşti.

Turnuvanın 1/16 final turu kapsamında 75 kilogram kategorisinde Özbekistan milli takım üyesi Suhrob Rahmatullayev Kazakistanlı yetenekli boksör Amir Ramazanile ringe çıktı.

Ringde mutlak üstünlük: 5:0'lık net galibiyet

Sert ve şiddetli darbelerle geçen üç rauntluk müsabakada Özbek sporcu tam bir üstünlük sergiledi:

  • İlk raunttan itibaren inisiyatif: Rahmatullayev maçta mesafeyi kusursuz kontrol ederek, hızlı ve güçlü kombinasyonlarla rakibinin savunmasını aşmayı başardı;

  • Hakemlerin oybirliğiyle aldığı karar: Maçın sonunda yan hakemlerin tamamı oybirliğiyle — 5:0 skoruyla galibiyeti vatandaşımız Suhrob Rahmatullayev'e verdi;

  • Bir üst tura geçiş: Bu önemli başarı sayesinde Özbek boksör dünya şampiyonasında bir üst tura yükselirken, Kazakistanlı Amir Ramazan madalya ve şampiyonluk mücadelesine erken veda etti.

World Boxing dünya şampiyonası: Turnuvanın kapsamı ve gerçekler

Budva'da düzenlenen bu prestijli turnuva, geleceğin Olimpiyat yıldızlarını belirliyor:

  • Yaş kategorisi ve kapsam: Bu turnuva 19 yaş altı (U-19) boksörler arasında düzenlenmiş olup, 16 Ekim'de başlamış ve 27 Ekim'e kadar devam edecektir;

  • Katılımcı sayısı: Turnuvada dünyanın 69 ulusal federasyonundan gelen toplam 474 seçkin sporcu madalya için mücadele ediyor.

Suhrob Rahmatullayev'in bu parlak zaferi, milli takımımızın dünya şampiyonasındaki başarılı yürüyüşünü layıkıyla sürdürdü.

Suhrob RahmatullayevAmir RamazanWorld Boxing U-19 ŞampiyonasıBudvaBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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