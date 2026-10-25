Kyzylkum ve Lokomotiv mücadelesinde puanlar paylaşıldı

Özbekistan Süper Ligi'nin 25. haftası kapsamında Navoi'de oynanan merkezî karşılaşmalardan birinde Kyzylkum kendi sahasında Taşkent ekibi Lokomotiv'i ağırladı. Puan durumunda birbirine yakın olan ezeli rakiplerin mücadelesi oldukça çekişmeli ve mücadeleci geçerken, 1:1 skoruyla beraberlikle sonuçlandı.

Her iki taraf da aktif bir hücum futbolu sergilese de, maçtaki tüm goller ilk yarıda atıldı.

Hızlı başlangıç ve ilk yarıdaki denge

Maçın başından itibaren ev sahibinin yoğun baskısı gözlemlendi, ancak "Demiryolcular" inisiyatifi elden bırakmadı:

3. dakikada hızlı gol: Maç henüz yeni başlamışken, Jambuli Jigauri'nin şık pasını gole çeviren Shahzodbek Rahmatullayev, Kyzylkum'u erkenden öne geçirdi (1:0);

Topliyev'den cevap: Golü yiyen Taşkent ekibi baskısını artırdı ve 40. dakikada Sardor Mirzayev'in isabetli pası sonrası Bilol Topliyev skora dengeyi getirdi (1:1);

İkinci yarıda savunma disiplini: İkinci 45 dakikada teknik direktörlerin yaptığı oyuncu değişikliklerine rağmen kaleler gole kapandı ve takımlar birer puana razı oldu.

Puan durumundaki son durum

Alınan bir puan, her iki kulübün de ligdeki yerini korumasını sağladı:

Lokomotiv yedinci sırada: Bu sonucun ardından başkent ekibi puanını 40'a yükselterek şampiyona tablosunda 7. sırada kaldı;

Kyzylkum'un takibi: Navoi ekibi ise 34 puanla puan durumunda "Demiryolcular"ın hemen ardından 8. sırada yer almaya devam ediyor.

Maç raporu:

Süper Lig. 25. Hafta

Kyzylkum — Lokomotiv 1:1