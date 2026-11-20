Özbekistan Süper Ligi'nin 28. haftasından bir diğer karşılaşma Olmaliq şehrinde oynandı. Ev sahibi AGMK takımı, Navoiy temsilcisi Qizilqum kulübünü ağırladı ve 0:1 skorla mağlup oldu.

Maçın normal süresinde gol sesi çıkmadı. Ancak konuk ekibin teknik heyetinin 88. dakikada yaptığı değişiklik maçın kaderini belirledi: Otabek Jo‘raqo‘ziyev'in yerine oyuna giren Roman Papariga sadece üç dakika sonra, hakemin eklediği 90+1. dakikada ev sahibi ekibin kalesini havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.

Puan durumundaki vaziyet

Bu sonucun ardından 'madenciler' 45 puanla lig tablosunun 5. sırasında kaldı (daha önce Paxtakor'u mağlup eden Lokomotiv 46 puanla 4. sıraya yükselmişti). Deplasmanda değerli bir galibiyet alan 'altın arayıcılar' ise puanlarını 38'e çıkartarak 8. sıraya yükseldi.

İstatistikler AGMK Qizilqum Final skoru 0 1 Golü atan — Roman Papariga (90+1') Ligdeki yeri 5. sıra (45 puan) 8. sıra (38 puan)

Maç raporu ve kadrolar

Süper Lig. 28. hafta AGMK — Qizilqum 0:1 Gol: Roman Papariga (90+1).

AGMK: 35. Javohir Ilyosov, 4. Mirjamol Qosimov (21. Xazrat Tursunqulov, 60), 5. Giorgi Papava, 6. Avazbek O‘lmasaliyev (8. Abubakr Rizo Turdialiyev, 46), 7. Dilshod Ahmadaliyev, 9. Aziz Xolmurodov (88. Siyavash Haqnazariy, 60), 10. Asadbek Sobirjonov, 17. Nodir Abdurazzoqov (77. Ivan Peshich, 60), 22. Saidafzalxon Axrorov (19. Ahmadullo Muqumjonov, 72), 28. Arixiro Sentoku, 44. Abror Karimov.

Qizilqum: 1. Farhod Rahmatov, 4. Ilhom Vahobov (47. Ruslan Roziyev, 46), 7. Fayzullobek Jumanqo‘ziyev, 8. Shahzod Rahmatullayev (77. Diyor Raxmatilloyev, 46), 9. Shahzod Turopov, 10. Islom Kenjaboyev (18. Abbosbek Abdug‘afforov, 65), 15. Nikola Kumburovich (23. Samandar Shukurullayev, 26), 40. Nodirxon Ne’matxonov, 44. G‘iyosjon Rizaqulov, 70. Duglas Maykon, 88. Otabek Jo‘raqo‘ziyev (97. Roman Papariga, 88).

Sizce AGMK'nın kendi sahasındaki bu beklenmedik mağlubiyetinin sebebi neydi ve Qizilqum sezonu ilk sekizde bitirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!