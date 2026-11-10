27. Haftanın Yıldızları: Özbekistan Süper Ligi'nin En İyi 11 Oyuncusu Belli Oldu

·77·Spor
27. Haftanın Yıldızları: Özbekistan Süper Ligi'nin En İyi 11 Oyuncusu Belli Oldu

Özbekistan Süper Ligi'nde 27. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle, hafta boyunca kendi mevkilerinde parlak ve üretken bir performans sergileyerek takımlarının başarısına önemli katkılarda bulunan futbolculardan oluşan resmi haftanın karması açıklandı.

Bu kadroya başkentin dev takımlarının temsilcilerinin yanı sıra bölge kulüplerinde kahramanlık gösteren lider isimler de dahil edildi.

Savunma sağlamlığı ve güvenilir kaleci

Haftanın karmasının savunma hattı ve kaleci seçimi kıyasıya rekabet altında şekillendi:

  • Kalede «Xorazm» kalkanı: «Xorazm» kalecisi Umid Ergashev güvenilir kurtarışları ve kalesini gole kapatmadaki başarısı nedeniyle haftanın en iyi kalecisi olarak onurlandırıldı;

  • Sağlam savunma dörtlüsü: Savunma hattında «Paxtakor» kanat oyuncusu Sherzod Nasrullayev, «Nasaf» kaptanı Umarbek Eshmurodov, «Navbahor»dan Muhammadqodir Hamraliyev ve «Neftchi»nin tecrübeli savunmacısı Anvar G‘ofurov yer aldı.

Orta saha ve hücumda resital

Orta saha ve hücum hattında yaratıcılığı ve gol sezgisi yüksek oyuncular bir araya geldi:

  • Orta saha kontrolü: «Paxtakor» hücum orta sahası Dostonbek Hamdamov ve «Navbahor» oyun kurucusu Diyor Xolmatov takımlarının tehlikeli ataklarını organize ederken, «Nasaf»tan Oybek Rustamov ve «Lokomotiv»den Suhrob Nurulloyev dengeyi sağladı;

  • Gol makineleri ikilisi: Hücum hattını «Lokomotiv» golcüsü Temurxo‘ja Abduxoliqov ve bu sezon Semerkant'ın «Dinamo» kulübü formasıyla parlayan Anvar Hojimirzayev oluşturdu.

Özbekistan Süper Ligi — 27. hafta karması tam kadrosu

Mevki / Pozisyon

Futbolcu

Kulübü

Haftadaki temel özelliği

Kaleci

Umid Ergashev

«Xorazm»

Kalesini gole kapatma ve kurtarışlar

Savunmacı

Sherzod Nasrullayev

«Paxtakor»

Kanattaki aktiflik ve güvenilir savunma

Savunmacı

Umarbek Eshmurodov

«Nasaf»

Savunma merkezindeki liderlik

Savunmacı

Muhammadqodir Hamraliyev

«Navbahor»

Top kapma ve pozisyonel doğruluk

Savunmacı

Anvar G‘ofurov

«Neftchi»

Tecrübe ve savunmadaki istikrar

Orta saha

Dostonbek Hamdamov

«Paxtakor»

Hücumları geliştirme ve hız

Orta saha

Diyor Xolmatov

«Navbahor»

Merkezdeki yaratıcı paslar

Orta saha

Oybek Rustamov

«Nasaf»

Pres ve atakları kesme

Orta saha

Suhrob Nurulloyev

«Lokomotiv»

Kanattan tehlike yaratma

Forvet

Temurxo‘ja Abduxoliqov

«Lokomotiv»

Merkezi hücumda pres ve goller

Forvet

Anvar Hojimirzayev

«Dinamo» Semerkant

Üretkenlik ve galibiyet getiren hareketler

27. Haftanın Yıldızları: Özbekistan Süper Ligi'nin En İyi 11 Oyuncusu Belli Oldu

27. haftada tüm hatlarda sergilenen yüksek tempo, Süper Lig'in final aşamasında şampiyonluk, madalya ve ligde kalma mücadelesinin zirveye ulaştığını gösteriyor.

Özbekistan Süper LigiHaftanın KarmasıFutbolÖzbekistanSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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