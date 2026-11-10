27. Haftanın Yıldızları: Özbekistan Süper Ligi'nin En İyi 11 Oyuncusu Belli Oldu
Özbekistan Süper Ligi'nde 27. hafta karşılaşmalarının sona ermesiyle, hafta boyunca kendi mevkilerinde parlak ve üretken bir performans sergileyerek takımlarının başarısına önemli katkılarda bulunan futbolculardan oluşan resmi haftanın karması açıklandı.
Bu kadroya başkentin dev takımlarının temsilcilerinin yanı sıra bölge kulüplerinde kahramanlık gösteren lider isimler de dahil edildi.
Savunma sağlamlığı ve güvenilir kaleci
Haftanın karmasının savunma hattı ve kaleci seçimi kıyasıya rekabet altında şekillendi:
Kalede «Xorazm» kalkanı: «Xorazm» kalecisi Umid Ergashev güvenilir kurtarışları ve kalesini gole kapatmadaki başarısı nedeniyle haftanın en iyi kalecisi olarak onurlandırıldı;
Sağlam savunma dörtlüsü: Savunma hattında «Paxtakor» kanat oyuncusu Sherzod Nasrullayev, «Nasaf» kaptanı Umarbek Eshmurodov, «Navbahor»dan Muhammadqodir Hamraliyev ve «Neftchi»nin tecrübeli savunmacısı Anvar G‘ofurov yer aldı.
Orta saha ve hücumda resital
Orta saha ve hücum hattında yaratıcılığı ve gol sezgisi yüksek oyuncular bir araya geldi:
Orta saha kontrolü: «Paxtakor» hücum orta sahası Dostonbek Hamdamov ve «Navbahor» oyun kurucusu Diyor Xolmatov takımlarının tehlikeli ataklarını organize ederken, «Nasaf»tan Oybek Rustamov ve «Lokomotiv»den Suhrob Nurulloyev dengeyi sağladı;
Gol makineleri ikilisi: Hücum hattını «Lokomotiv» golcüsü Temurxo‘ja Abduxoliqov ve bu sezon Semerkant'ın «Dinamo» kulübü formasıyla parlayan Anvar Hojimirzayev oluşturdu.
Özbekistan Süper Ligi — 27. hafta karması tam kadrosu
Mevki / Pozisyon
Futbolcu
Kulübü
Haftadaki temel özelliği
Kaleci
Umid Ergashev
«Xorazm»
Kalesini gole kapatma ve kurtarışlar
Savunmacı
Sherzod Nasrullayev
«Paxtakor»
Kanattaki aktiflik ve güvenilir savunma
Savunmacı
Umarbek Eshmurodov
«Nasaf»
Savunma merkezindeki liderlik
Savunmacı
Muhammadqodir Hamraliyev
«Navbahor»
Top kapma ve pozisyonel doğruluk
Savunmacı
Anvar G‘ofurov
«Neftchi»
Tecrübe ve savunmadaki istikrar
Orta saha
Dostonbek Hamdamov
«Paxtakor»
Hücumları geliştirme ve hız
Orta saha
Diyor Xolmatov
«Navbahor»
Merkezdeki yaratıcı paslar
Orta saha
Oybek Rustamov
«Nasaf»
Pres ve atakları kesme
Orta saha
Suhrob Nurulloyev
«Lokomotiv»
Kanattan tehlike yaratma
Forvet
Temurxo‘ja Abduxoliqov
«Lokomotiv»
Merkezi hücumda pres ve goller
Forvet
Anvar Hojimirzayev
«Dinamo» Semerkant
Üretkenlik ve galibiyet getiren hareketler
27. haftada tüm hatlarda sergilenen yüksek tempo, Süper Lig'in final aşamasında şampiyonluk, madalya ve ligde kalma mücadelesinin zirveye ulaştığını gösteriyor.
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