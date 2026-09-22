4 gol ve muhteşem geri dönüş: Qizilqum, Urganch'ta Xorazm'ı 3:1 mağlup etti

·14·Spor
4 gol ve muhteşem geri dönüş: Qizilqum, Urganch'ta Xorazm'ı 3:1 mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasındaki son dramatik karşılaşma Urganch'ta oynandı ve puan tablosunun alt sıralarındaki mücadeleyi daha da kızıştırdı. Ev sahibi Xorazm kulübü, kendi sahasında Navoi ekibi Qizilqum'u ağırladı ve öne geçmesine rağmen 3:1'lik acı bir mağlubiyet aldı. Maçın 30. dakikasında Brezilyalı lejyoner Rafael Tavares ev sahibini öne geçirse de, konuk ekip buna hızlı yanıt verdi: 40. dakikada Otabek Jo‘raqo‘ziyev dengeyi sağladı.

İkinci yarıda maçın kırılma anı yaşandı; 60. dakikada ev sahibi ekibin forveti Ulug‘bek Hoshimov doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sayısal üstünlüğü eline alan Jamshid Saidov'un öğrencileri baskıyı artırdı ve yedekten giren Roman Papariga (76. dakika) ile Jambuli Jigauri'nin (88. dakika) golleriyle deplasmanda önemli bir geri dönüş zaferine imza attı. Bu sonuçla Navoi temsilcisi puanını 29'a çıkararak 10. sıraya yerleşirken, Xorazm 21 puanla tehlikeli 14. sırada kaldı.

Peki, Ulug‘bek Hoshimov'un oyundan atılması maçın kaderini nasıl etkiledi, Jamshid Saidov'un yaptığı hamleler oyunu nasıl değiştirdi ve Xorazm'ın ligde kalma şansı nedir?

Tavares'in golü, 60. dakikadaki trajedi ve Navoi ekibinin geri dönüşü: 22. haftanın 5 önemli noktası

Urganch'taki kıran kırana geçen maçın ana olayları ve dikkat çeken gerçekler:

  • Ev sahibinin aktif başlangıcı: Rafael Tavares 30. dakikada skoru açarak Xorazm taraftarlarına büyük umut verdi;

  • Jo‘raqo‘ziyev'den psikolojik yanıt: İlk yarının sonlarına doğru (40. dakika) Otabek Jo‘raqo‘ziyev beraberlik golünü atarak dengeyi sağladı;

  • Maçın kaderini belirleyen kırmızı kart: İkinci yarıda oyuna giren Ulug‘bek Hoshimov, 60. dakikada yaptığı sert müdahale nedeniyle oyundan atıldı ve ev sahibini eksik bıraktı;

  • Jamshid Saidov'un altın hamleleri: 70. dakikada oyuna dahil olan Roman Papariga, 6 dakika sonra Navoi ekibini öne geçirdi;

  • Jigauri'den son nokta: 88. dakikada Gürcü tecrübeli lejyoner Jambuli Jigauri golü atarak, Qizilqum'un3:1'lik net galibiyetini tescilledi.

Süper Lig. 22. hafta: Xorazm ve Qizilqum maçının istatistikleri

Maç detayları ve takımların puan durumundaki güncel karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

Xorazm (Urganch)

Qizilqum (Navoi)

Maç skoru

1

3 (Galibiyet)

Gol atanlar

Rafael Tavares (30')

O. Jo‘raqo‘ziyev (40'), R. Papariga (76'), J. Jigauri (88')

Disiplin cezaları

Ulug‘bek Hoshimov (60' kırmızı kart)

İhlalsiz kontrol

Teknik direktör kararları

46. dakikadaki çift değişiklik sonuç vermedi

Papariga ve Maicon oyuna alınarak hücum güçlendirildi

Toplanan puanlar

21 puan

29 puan

Puan durumundaki yeri

14. sıra (Tehlike bölgesi)

10. sıra (Ligde kalma garantilendi)

Süper Lig analizi: Jamshid Saidov rakibini taktiksel olarak nasıl yendi?

Yerel futbol uzmanlarının ve analistlerin sonuçları:

  • Kırmızı kartın psikolojik etkisi: Hoshimov'un atılması ev sahibinin tüm kontra atak planlarını bozdu ve takımı tamamen savunmaya çekilmeye zorladı;

  • Yedek kulübesinin kalitesi: Qizilqum hocası Jamshid Saidov 70. dakikada iki lejyoneri — Douglas Maicon ve Roman Papariga'yı sahaya sürdü; Papariga'nın soğukkanlılığı ve Jigauri'nin tecrübesi, yorulan Xorazm savunmasını kolayca dağıttı;

  • Xorazm'ın tehlikeli bölgedeki kaderi: 21 puanla 14. sırada kalan Urganch ekibi için son haftalar ölüm-kalım savaşına dönüşecek; savunmadaki basit hatalar ve disiplinsizlik takımı küme düşme riskiyle karşı karşıya bırakıyor;

  • Navoi ekibinin rahatlığı: Bu galibiyetten sonra 29 puana ulaşan Qizilqum, tehlikeli bölgeden uzaklaştı ve sezon sonunu daha rahat bir ruh haliyle geçirme şansı yakaladı.

Qizilqum'un Urganch'taki bu geri dönüşü, Süper Lig'de rekabetin ve taktiksel tecrübenin her zaman ön planda olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Xorazm forveti Ulug‘bek Hoshimov'un 60. dakikadaki kırmızı kartı maçın kaderini tamamen belirledi mi, yoksa Qizilqum yine de üstünlük sağlar mıydı? Xorazm Süper Lig'deki yerini koruyabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve ulusal futbolumuzun bu sıcak analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!

Özbekistan Süper LigiXorazmQizilqumUrganchFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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