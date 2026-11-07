Süper Lig'de bronz madalya için kıyasıya mücadele: Navbahor deplasmanda Qizilqum engelini aştı
Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftası kapsamında Navoi şehrinde oynanan çekişmeli mücadelede, Namangan ekibi Navbahor deplasmanda Qizilqum'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.
Karşılaşmanın kaderini, ilk yarının sonlarına doğru geliştirilen tek isabetli atak ve soğukkanlı bitiriş belirledi.
Karar anı 39. dakika: Giyosov ve Xolmatov ikilisinden gelen gol
Müsabaka boyunca her iki takım da düzenli savunma ve temkinli bir taktiğe odaklandı:
İlk yarıdaki kırılma anı: Maçın 39. dakikasında "şahinler" rakip savunma hattındaki boşluğu bularak hızlı bir hücum geliştirdi. Muhammadali Giyosov'un yaptığı isabetli orta sonrası orta saha oyuncusu Diyor Xolmatov topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı;
Navoi ekibinin baskısı: İkinci yarıda Qizilqum dengeyi sağlamak için birçok atak geliştirdi ancak Namangan ekibinin milli kalecisi Otkir Yusupov liderliğindeki savunma hattı güven vererek kalesini gole kapattı.
Puan durumundaki vaziyet: Navbahor 55 puana ulaştı
Bu galibiyet, sezon sonu yaklaşırken Namangan ekibinin madalya yarışındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi:
İlk üçte sağlam yer: Deplasmandan 3 puanla dönen Navbahor, puanını 55'e yükseltti ve Süper Lig tablosundaki 3. sıradaki yerini perçinledi;
Qizilqum orta sıralarda: Kendi sahasında puan kaybeden Navoi ekibi ise 35 puanla ligin 9. sırasında kaldı.
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