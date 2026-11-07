Süper Lig'de bronz madalya için kıyasıya mücadele: Navbahor deplasmanda Qizilqum engelini aştı

·6·Spor
Süper Lig'de bronz madalya için kıyasıya mücadele: Navbahor deplasmanda Qizilqum engelini aştı

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftası kapsamında Navoi şehrinde oynanan çekişmeli mücadelede, Namangan ekibi Navbahor deplasmanda Qizilqum'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın kaderini, ilk yarının sonlarına doğru geliştirilen tek isabetli atak ve soğukkanlı bitiriş belirledi.

Karar anı 39. dakika: Giyosov ve Xolmatov ikilisinden gelen gol

Müsabaka boyunca her iki takım da düzenli savunma ve temkinli bir taktiğe odaklandı:

  • İlk yarıdaki kırılma anı: Maçın 39. dakikasında "şahinler" rakip savunma hattındaki boşluğu bularak hızlı bir hücum geliştirdi. Muhammadali Giyosov'un yaptığı isabetli orta sonrası orta saha oyuncusu Diyor Xolmatov topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı;

  • Navoi ekibinin baskısı: İkinci yarıda Qizilqum dengeyi sağlamak için birçok atak geliştirdi ancak Namangan ekibinin milli kalecisi Otkir Yusupov liderliğindeki savunma hattı güven vererek kalesini gole kapattı.

Puan durumundaki vaziyet: Navbahor 55 puana ulaştı

Bu galibiyet, sezon sonu yaklaşırken Namangan ekibinin madalya yarışındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi:

  • İlk üçte sağlam yer: Deplasmandan 3 puanla dönen Navbahor, puanını 55'e yükseltti ve Süper Lig tablosundaki 3. sıradaki yerini perçinledi;

  • Qizilqum orta sıralarda: Kendi sahasında puan kaybeden Navoi ekibi ise 35 puanla ligin 9. sırasında kaldı.

Özbekistan Süper LigiNavbahorQizilqumDiyor XolmatovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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