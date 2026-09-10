Dinamo, sahasında Qizilqum'u mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi21. haftasında taraftarların nefesini tutarak izlediği gerçek bir azim ve taktik savaşı yaşandı. Semerkant'ın Dinamo takımı, sahasında Navoi'nin Qizilqum kulübünü ağırladı ve maçın büyük bölümünü bir kişi eksik oynamasına rağmen 1-0'lık skorla değerli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısında savunma oyuncusunun kırmızı kart görmesi Semerkant ekibi için ağır bir darbe olsa da, ev sahibi ekip ikinci yarıda sadece sağlam savunma yapmakla kalmadı, aynı zamanda rakibinin hatasını gole çevirmeyi başardı. Bu galibiyet Semerkant ekibini puan tablosunun üst sıralarına yaklaştırırken, sayısal üstünlüğü kullanamayan Navoi temsilcisini zor durumda bıraktı.

Peki, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kalan futbolcu kimdi, teknik direktörlerin hangi yedek hamlesi galibiyeti getirdi ve takımların puanları kaça ulaştı? Makalenin sonunda ise bu mücadelenin en kritik anlarını ve sezon sonu ihtimallerine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Eksik kadroyla galibiyet: 36 ve 69. dakikaların dramı

Semerkant'taki mücadele beklenmedik olaylara sahne oldu ve taraftarlarda büyük ilgi uyandırdı:

36. dakikadaki şok ihraç: İlk yarının ortalarında Dinamo futbolcusu Jaloliddin Jumaboyev, sert müdahalesi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü ve Semerkant ekibi sahada 10 kişi kaldı;

Navoi ekibinin baskısı ve ev sahibinin iradesi: Rakibin sayısal üstünlüğüne rağmen Dinamo, kendi ceza sahası çevresinde demir gibi bir disiplin kurdu ve Qizilqum forvetlerine neredeyse hiç net fırsat vermedi;

Haydarov'dan altın vuruş: İkinci yarıda oyuna giren Abdug‘afur Haydarov, 69. dakikada rakip kaleyi tam isabetle bularak skoru açtı ve takımına üç puan kazandırdı;

Skoru korumak: Kalan dakikalarda ve uzatma süresinde ev sahibi ekip skoru korumayı başardı.

Futbol uzmanları, "Eksik kalıp tüm takım olarak mücadele etmek ve galibiyet golünü atmak, takımın ruhsal gücünün ve gerçek karakterinin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Kadro ve teknik direktör hamlesi: Galibiyeti getiren değişiklik

İki kulüp arasındaki mücadelede teknik direktörlerin taktiksel tercihleri önemli rol oynadı:

Dinamo ilk 11'i ve yedekler: Nemanov, Radayev (Mustafoyev, 89), Shtefan, Amonov, Dumbuya, Avanesyan (Yo‘ldoshev, 46), Jumaboyev, Abdusalomov (Haydarov, 46), Xudayberdiyev, Stanoevich, Oblaqulov (To‘xtasinov, 71);

Qizilqum kadrosu: Rahmatov, Jumanqo‘ziyev, Rahmatullayev, Turopov (Abdug‘offorov, 75), Kumburovich, Bozorov, Jigauri (Maykon Duglas, 75), Nematxonov (Shukurillayev, 16), Ro‘ziyev (Otaqulov, 46), Rahmatilloyev, Jo‘raqo‘ziyev (Kenjaboyev, 53);

Yedekten gelip kahraman olan Haydarov: Devre arasından sonra 46. dakikada oyuna dahil olan Abdug‘afur Haydarov, maçın adamı oldu ve belirleyici vuruşu yaptı;

Sarı kart: Çetin mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi ekipten Radayev, 78. dakikada hakem tarafından uyarıldı.

Puan durumundaki vaziyet: 30 puan barajı

Bu önemli galibiyet her iki takımın da ligdeki konumunu ciddi şekilde etkiledi:

Dinamo 9. sırada: Elde edilen galibiyet sayesinde Semerkant kulübü puanını 30'a yükseltti ve puan tablosunda 9. sırada kaldı;

Qizilqum için tehlikeli kayıp: Sahada sayıca üstün olmasına rağmen fırsatı değerlendiremeyen Navoi ekibi ise 26 puanla 11. sırada kalmaya devam ediyor ve alt sıraların baskısını hissediyor.

İradeli takım ve kullanılmayan üstünlüğün dersi

Semerkant'taki bu karşılaşma, futbolda sadece rakamların veya sahadaki oyuncu sayısının değil, galibiyet arzusu ve taktiksel soğukkanlılığın ana rolü oynadığını kanıtladı. Neredeyse bir saat boyunca 10 kişi oynayan Dinamo pes etmediği gibi rakibine ders verdi. Qizilqum için ise bu maç büyük bir ders oldu: Sahadaki sayısal üstünlük, hücumda net bir plan ve yaratıcılık yoksa hiçbir anlam ifade etmez. Artık Dinamo, şampiyonanın geri kalanına daha büyük bir güvenle yaklaşacak; Navoi ekibi ise hücum hattındaki eksiklikleri acilen gidermek zorunda.

Sizce Dinamo'nun 10 kişiyle galip gelmesinin sebebi Semerkantlıların yüksek azmi miydi, yoksa Qizilqum'un yanlış taktiği mi? Qizilqum neden yaklaşık bir saatlik üstünlüğünü hiç kullanamadı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu dramatik maçın analizini tüm taraftarlar ile Dinamo ve Qizilqum severlere ulaştırın!