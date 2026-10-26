İstanbul derbisi: Başakşehir deplasmanda yıldızlar topluluğu Beşiktaş'a konuk oluyor

·10·Spor
İstanbul derbisi: Başakşehir deplasmanda yıldızlar topluluğu Beşiktaş'a konuk oluyor

Türkiye Süper Ligi'nin 9. haftasındaki merkez maçlardan birinde İstanbul'un iki köklü kulübü, Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Özbek futbolseverlerin de doğal olarak ilgi odağında.

Konuk ekipte Özbekistan Milli Takımı'nın kaptanı ve golcü oyuncusu Eldor Shomurodov maça ilk 11'de başlıyor. Yetenekli orta saha oyuncusu Abbos Fayzullayev ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Puan durumu ve mücadelenin önemi

Her iki takım için de bu karşılaşma, üst sıralara tırmanma yolunda büyük önem taşıyor:

  • Beşiktaş'ın zirve takibi: Geride kalan haftalar sonunda topladığı 15 puanla 6. sırada yer alan ev sahibi ekip, zirve yarışına ortak olmak için mutlak galibiyet hedefliyor;

  • Başakşehir'in çıkış arayışı: 11 puanla 12. sırada bulunan konuk ekip için her puan altın değerinde; galibiyet onları ilk ona taşıyacak;

  • Özbek lejyoner faktörü: Shomurodov'un ilk 11'deki etkinliği ve hücum hattındaki liderliğinin maçın kaderini belirleyen unsurlardan biri olması bekleniyor.

Takımların resmi kadroları

Maçın kadrolarında Avrupa futbolunun birçok tanınmış yıldızını görmek mümkün:

  • Beşiktaş ilk 11'i: Nübel, Murillo, Agbadu, Topçu, Yılmaz, Ndidi, Cerny, Olaytan, Özcan, Trossard, Vlahovic;

  • Başakşehir ilk 11'i: Şengezer, Karbownik, Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Güneş, Olsen, Sarı, Shomurodov, Bozok;

  • Yedek kulübesi gücü: Başakşehir'in elinde ikinci yarıda oyunun temposunu artırmak için Abbos Fayzullayev gibi teknik kapasitesi yüksek bir oyun kurucu bulunuyor.

İstanbul derbisi: Başakşehir deplasmanda yıldızlar topluluğu Beşiktaş'a konuk oluyor

Maçın künyesi: Beşiktaş — Başakşehir

Gösterge

Bilgi

Organizasyon

Türkiye Süper Ligi, 9. Hafta

Tarih

26 Ekim 2026

Stadyum

Tüpraş Stadyumu, İstanbul

Takımların durumu

Beşiktaş (15 puan, 6. sıra) — Başakşehir (11 puan, 12. sıra)

Özbek futbolcular

Eldor Shomurodov (ilk 11), Abbos Fayzullayev (yedek)

Türkiye Süper LigiEldor ShomurodovAbbos FayzullayevBeşiktaşBaşakşehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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