İstanbul derbisinde kazanan Beşiktaş oldu: Shomurodov 75 dakika sahada kaldı

Türkiye Süper Ligi'nin 9. haftasında İstanbul'un iki takımı karşı karşıya geldi: Başakşehir deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ikinci yarının sonlarında bulduğu gollerle önemli bir galibiyet elde etti.

Bu karşılaşmada Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov konuk ekipte ilk 11'de sahaya çıktı ve 75 dakika boyunca mücadele etti. Yetenekli orta saha oyuncusu Abbos Fayzullayev ise üst üste ikinci maçında da yedek kulübesinde kaldı ve süre alamadı.

Maçın kaderini belirleyen son dakikalar

Mücadele uzun süre boyunca çekişmeli ve dengeli bir oyunla geçti:

Shomurodov'un oyundan alınması: Eldor Shomurodov hücum hattında aktif bir rol üstlendi ve 75. dakikada yerini Yildirim'a bıraktı;

76. dakika — Oh Hyon Gyu'dan gol: Shomurodov oyundan çıkar çıkmaz ev sahibi ekip golü buldu. 65. dakikada oyuna giren Oh Hyon Gyu topu ağlara gönderdi;

89. dakika — Olaytan'ın son noktayı koyuşu: Maçın bitimine kısa bir süre kala Olaytan skoru 2-0'a getirerek 'Kara Kartallar'a galibiyeti getirdi;

Fayzullayev'in durumu: Başakşehir teknik heyetinin, Özbek oyun kurucu Abbos Fayzullayev'i üst üste ikinci maçta da sahaya sürmemesi taraftarlar arasında soru işaretleri yarattı.

Puan durumundaki vaziyet

Maçın sonucu takımların Süper Lig'deki konumunu ciddi şekilde etkiledi:

Beşiktaş 4. sıraya yükseldi: Aldığı galibiyetle puanını 18'e çıkaran ev sahibi ekip, puan tablosunda 4. sıraya yerleşerek zirve takibini sürdürdü;

Başakşehir alt sıralarda: 11 puanda kalan konuk ekip 12. sırada yer alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Türkiye Süper Ligi | 9. Hafta