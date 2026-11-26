Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov'un İstanbul Başakşehir formasıyla Çorum Belediyespor kalesine attığı gol, Türkiye ligi 12. haftasının en güzel golü olarak seçildi. Taraftarlar arasında yapılan resmi ankette, vatandaşımızın isabetli vuruşu en çok oyu aldı.

İradeli geri dönüş ve Shomurodov'un bu sezonki 9. golü

Türkiye Süper Ligi'nin 12. haftasında Başakşehir, sahasında Çorum'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2:0 üstünlüğüyle başlamasına rağmen, İstanbullular karakter koyarak maçı çevirmeyi başardı.

Eldor Shomurodov bu maçta tam 90 dakika görev alarak, bu sezon Süper Lig'deki 9. golünü rakip ağlara gönderdi.

Maç ve Shomurodov'un istatistikleri

İstatistikler Detaylar ve istatistik Ödül Türkiye Süper Ligi 12. haftasının en güzel golü (taraftar anketi) Maç İstanbul Başakşehir — Çorum Belediyespor (0:2'den geri dönüş galibiyeti) Sahada kaldığı süre 90 dakika (tam maç) Sezon golleri Türkiye Süper Ligi'nde 9 gol Kulübün ligdeki yeri 7. sıra (20 puan)

Sizce Eldor Shomurodov sezon sonuna kadar bu tempoyu koruyup Türkiye Süper Ligi gol krallığı yarışını kazanabilir mi?

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