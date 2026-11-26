Eldor Shomurodov'un Çorum kalesine attığı gol 12. haftanın en güzel golü seçildi
Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov'un İstanbul Başakşehir formasıyla Çorum Belediyespor kalesine attığı gol, Türkiye ligi 12. haftasının en güzel golü olarak seçildi. Taraftarlar arasında yapılan resmi ankette, vatandaşımızın isabetli vuruşu en çok oyu aldı.
İradeli geri dönüş ve Shomurodov'un bu sezonki 9. golü
Türkiye Süper Ligi'nin 12. haftasında Başakşehir, sahasında Çorum'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2:0 üstünlüğüyle başlamasına rağmen, İstanbullular karakter koyarak maçı çevirmeyi başardı.
Eldor Shomurodov bu maçta tam 90 dakika görev alarak, bu sezon Süper Lig'deki 9. golünü rakip ağlara gönderdi.
Maç ve Shomurodov'un istatistikleri
İstatistikler
Detaylar ve istatistik
Ödül
Türkiye Süper Ligi 12. haftasının en güzel golü (taraftar anketi)
Maç
İstanbul Başakşehir — Çorum Belediyespor (0:2'den geri dönüş galibiyeti)
Sahada kaldığı süre
90 dakika (tam maç)
Sezon golleri
Türkiye Süper Ligi'nde 9 gol
Kulübün ligdeki yeri
7. sıra (20 puan)
Sizce Eldor Shomurodov sezon sonuna kadar bu tempoyu koruyup Türkiye Süper Ligi gol krallığı yarışını kazanabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun yıldızının bu büyük başarısını sevdiklerinizle hemen paylaşın!
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