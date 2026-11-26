Türkiye Süper Ligi'nin 12. haftası, gol krallığı yarışındaki heyecan verici değişimler ve muhteşem gollerle dikkat çekti. Geçen sezon 34 maçta 22 gol atarak ligin 'Altın Ayakkabı' sahibi olan Eldor Shomurodov bu sezon da ödülünü Avrupa ve Afrika'nın yıldızlarına karşı başarıyla koruyor.

0:2'den 4:2'ye: Süper gol ve Bertuğ Yıldırım'ın hat-tricki

İstanbul Başakşehir'in kendi sahasında Çorum'u ağırladığı maçta ev sahibi ekip 0:2 skorla geriye düşmüştü. Ancak Eldor Shomurodov beklenmedik bir anda uzak mesafeden topu bekletmeden yaptığı sert ve isabetli vuruşla farkı azalttı ve takımının muhteşem geri dönüşünün fitilini ateşledi. Ardından Bertuğ Yıldırım hat-trick yaparak İstanbulluların 4:2 skorla galip gelmesini sağladı.

Taraftarlar arasında yapılan ankette Shomurodov'un bu vuruşu 12. haftanın en güzel golü seçildi. Vatandaşımız oylama sürecinde güçlü rakiplerini geride bıraktı: