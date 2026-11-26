Eldor Shomurodov 12. haftadaki süper golünün detaylarını açıkladı (video)
Türkiye Süper Ligi'nin 12. haftası, gol krallığı yarışındaki heyecan verici değişimler ve muhteşem gollerle dikkat çekti. Geçen sezon 34 maçta 22 gol atarak ligin 'Altın Ayakkabı' sahibi olan Eldor Shomurodov bu sezon da ödülünü Avrupa ve Afrika'nın yıldızlarına karşı başarıyla koruyor.
0:2'den 4:2'ye: Süper gol ve Bertuğ Yıldırım'ın hat-tricki
İstanbul Başakşehir'in kendi sahasında Çorum'u ağırladığı maçta ev sahibi ekip 0:2 skorla geriye düşmüştü. Ancak Eldor Shomurodov beklenmedik bir anda uzak mesafeden topu bekletmeden yaptığı sert ve isabetli vuruşla farkı azalttı ve takımının muhteşem geri dönüşünün fitilini ateşledi. Ardından Bertuğ Yıldırım hat-trick yaparak İstanbulluların 4:2 skorla galip gelmesini sağladı.
Taraftarlar arasında yapılan ankette Shomurodov'un bu vuruşu 12. haftanın en güzel golü seçildi. Vatandaşımız oylama sürecinde güçlü rakiplerini geride bıraktı:
Milan Skriniar (Fenerbahçe)
Jean-Luc Dompé (Konyaspor)
Leandro Trossard (Beşiktaş)
Shomurodov'un beIN SPORTS kanalına verdiği röportaj
Özbekistan milli takım kaptanı, bu golü hakkında prestijli beIN SPORTS kanalına şunları söyledi:
«Bu kariyerimdeki en güzel gollerden biriydi. Topu bekletmeden, uzak mesafeden ilk dokunuşta vurmaya karar verdim. O an birçok kişinin bana vurmamamı söylediğini bile duydum. Rakip takım ilk 70 dakika boyunca iyi savunma yaptı ancak ilk golümüzden sonra kendi oyunumuzu sahaya yansıtabildik.», — dedi Eldor Shomurodov.
Türkiye Süper Ligi gol krallığı yarışı (12. haftadan sonra)
Sıra
Futbolcu
Kulüp
Gol Sayısı
1
Dušan Vlahović
Beşiktaş
11 gol
2
Gift Orban
Amedspor
10 gol
3–6
Eldor Shomurodov
İstanbul Başakşehir
9 gol
3–6
Victor Osimhen
Galatasaray
9 gol
3–6
Mohamed Salah
Trabzonspor
9 gol
3–6
Adrian Benedyczak
Kasımpaşa
9 gol
Sizce Eldor Shomurodov; Vlahović, Salah ve Osimhen gibi yıldızlarla yaşanan bu kıyasıya rekabette üst üste ikinci kez Türkiye Süper Ligi 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun gururu olan bu büyük başarıyı sevdiklerinizle hemen paylaşın!
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