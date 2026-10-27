Eldor Shomurodov oyundan alındığı an Başakşehir 2 gol yedi
Türkiye Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan İstanbul derbisinde İstanbul Başakşehir deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz geçilen maçta ev sahibi ekip, son 15 dakikada bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşma Özbek futbolseverler için ayrı bir öneme sahipti: Milli takımımızın kaptanı Eldor Shomurodov ilk 11'de başlarken, yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev yedek kulübesinde kaldı.
Kırılma anı: Shomurodov çıktı, goller peş peşe geldi
Maçın kaderi yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra belli oldu:
Eldor'un 75 dakikalık emeği: İlk 11'de sahaya çıkan Shomurodov rakip savunmaya ciddi baskı kurdu ancak 75. dakikada yorgunluk belirtileri nedeniyle yerini Bertuğ Özgür'e bıraktı;
Shomurodov'suz çöken savunma: Tesadüf mü yoksa bir kayıp mı bilinmez, forvetimizin oyundan çıkmasıyla konuk ekibin savunması dağıldı;
76. dakika — Oh Hyeon-gyu perdeyi açtı: Oyuna girdikten sadece bir dakika sonra Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti;
89. dakika — Olaytan'ın son noktası: Mücadelenin son anlarında Junior Olaytan rakip fileleri ikinci kez havalandırarak derbinin skorunu belirledi;
Fayzullayev yine kulübede: Son maçlarda olduğu gibi, Başakşehir teknik heyeti bu kez de Abbosbek Fayzullayev'e şans vermedi.
Gol krallığı yarışı ve puan durumu
Bu sonuç her iki takımın ligdeki hedeflerini doğrudan etkiledi:
Shomurodov gol krallığında iddialı: Forvetimiz bu hafta gol atamasa da toplamda 7 golü bulunuyor ve Süper Lig gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürüyor;
Beşiktaş 4. sıraya yükseldi: Galibiyetle puanını 18'e çıkaran ev sahibi ekip, ilk dörtteki yerini sağlamlaştırdı;
Başakşehir tehlikeli bölgede: 11 puanda kalan Shomurodov'un takımı 12. sıraya geriledi ve alt sıralardan uzaklaşmakta zorlanıyor;
Gelecek hafta programı: 1 Kasım'da Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Başakşehir kendi evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
Türkiye Süper Ligi | 9. Hafta Sonucu
Gösterge
Beşiktaş
İstanbul Başakşehir
Skor
2
0
Goller
Oh Hyeon-gyu (76), J. Olaytan (89)
—
Eldor Shomurodov
—
75 dakika oynadı (oyundan alındı)
Abbosbek Fayzullayev
—
Yedek kulübesinde kaldı
Shomurodov'un toplam gol sayısı
—
7 gol (gol krallığı yarışında)
Puan ve Sıralama
18 puan (4. sıra)
11 puan (12. sıra)
Sıradaki rakip
Kasımpaşa (1 Kasım)
Samsunspor
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