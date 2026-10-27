Eldor Shomurodov oyundan alındığı an Başakşehir 2 gol yedi

·95·Spor
Eldor Shomurodov oyundan alındığı an Başakşehir 2 gol yedi

Türkiye Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan İstanbul derbisinde İstanbul Başakşehir deplasmanda güçlü rakibi Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz geçilen maçta ev sahibi ekip, son 15 dakikada bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşma Özbek futbolseverler için ayrı bir öneme sahipti: Milli takımımızın kaptanı Eldor Shomurodov ilk 11'de başlarken, yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev yedek kulübesinde kaldı.

Kırılma anı: Shomurodov çıktı, goller peş peşe geldi

Maçın kaderi yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra belli oldu:

  • Eldor'un 75 dakikalık emeği: İlk 11'de sahaya çıkan Shomurodov rakip savunmaya ciddi baskı kurdu ancak 75. dakikada yorgunluk belirtileri nedeniyle yerini Bertuğ Özgür'e bıraktı;

  • Shomurodov'suz çöken savunma: Tesadüf mü yoksa bir kayıp mı bilinmez, forvetimizin oyundan çıkmasıyla konuk ekibin savunması dağıldı;

  • 76. dakika — Oh Hyeon-gyu perdeyi açtı: Oyuna girdikten sadece bir dakika sonra Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti;

  • 89. dakika — Olaytan'ın son noktası: Mücadelenin son anlarında Junior Olaytan rakip fileleri ikinci kez havalandırarak derbinin skorunu belirledi;

  • Fayzullayev yine kulübede: Son maçlarda olduğu gibi, Başakşehir teknik heyeti bu kez de Abbosbek Fayzullayev'e şans vermedi.

Gol krallığı yarışı ve puan durumu

Bu sonuç her iki takımın ligdeki hedeflerini doğrudan etkiledi:

  • Shomurodov gol krallığında iddialı: Forvetimiz bu hafta gol atamasa da toplamda 7 golü bulunuyor ve Süper Lig gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürüyor;

  • Beşiktaş 4. sıraya yükseldi: Galibiyetle puanını 18'e çıkaran ev sahibi ekip, ilk dörtteki yerini sağlamlaştırdı;

  • Başakşehir tehlikeli bölgede: 11 puanda kalan Shomurodov'un takımı 12. sıraya geriledi ve alt sıralardan uzaklaşmakta zorlanıyor;

  • Gelecek hafta programı: 1 Kasım'da Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Başakşehir kendi evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

Türkiye Süper Ligi | 9. Hafta Sonucu

Gösterge

Beşiktaş

İstanbul Başakşehir

Skor

2

0

Goller

Oh Hyeon-gyu (76), J. Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

75 dakika oynadı (oyundan alındı)

Abbosbek Fayzullayev

Yedek kulübesinde kaldı

Shomurodov'un toplam gol sayısı

7 gol (gol krallığı yarışında)

Puan ve Sıralama

18 puan (4. sıra)

11 puan (12. sıra)

Sıradaki rakip

Kasımpaşa (1 Kasım)

Samsunspor

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevTürkiye Süper LigiBeşiktaşİstanbul Başakşehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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