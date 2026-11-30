73. dakikada Eldor Shomurodov da topu ağlara gönderdi. Ancak hakemler ofsayt kararı vererek Özbek forvetin golünü iptal etti.

İkinci yarıda da Başakşehir hücumdaki etkinliğini sürdürdü. 69. dakikada Umut Bozok rakip fileleri havalandırarak skoru 4-1'e taşıdı.

32. dakikada Onur Bulut skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının bitimine yedi dakika kala Yusuf Barası, Eyüpspor'un tek golünü atarak farkı azalttı.

Nuri Şahin'in öğrencileri maça çok hızlı başladı. 16. dakikada Bertuğ Yıldırım perdeyi açtı. Dokuz dakika sonra Andreas Skov Olsen takımın ikinci golünü kaydetti.

Türkiye Süper Ligi'nin 13. haftasında Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov maça ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Forvet oyuncusunun 73. dakikada attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Eldor Shomurodov oyundan alındığı an Başakşehir 2 gol yedi

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81. dakikada Shomurodov oyundan alındı. Yerine Davie Selke dahil oldu. 84. dakikada ise Edin Višća maçın skorunu belirledi: 5-1.

Böylece Başakşehir, rakibini farklı mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Fayzullayev sakatlığı nedeniyle oynamadı

Başakşehir'in bir diğer Özbek futbolcusu Abbosbek Fayzullayev sakatlığı sebebiyle bu maçta takımına yardımcı olamadı.

Galibiyetin ardından Nuri Şahin'in ekibi puanını 23'e çıkardı ve Türkiye Süper Ligi tablosunda beşinci sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 3 puanla 18. sırada kaldı.

Maç detayları

Türkiye Süper Ligi. 13. Hafta

Eyüpspor — Başakşehir — 1:5

Goller: Yusuf Barası, 38 — Bertuğ Yıldırım, 16; Andreas Skov Olsen, 25; Onur Bulut, 32; Umut Bozok, 69; Edin Višća, 84.

Başakşehir'in ilk 11'i: Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Onur Bulut, Jerome Opoku, Saba Kharabadze, Olivier Kemen, Jakub Kaluzinski, Andreas Skov Olsen, Bertuğ Yıldırım, Eldor Shomurodov, Brnić.

Oyuna sonradan girenler: Ömer Ali Şahiner, Edin Višća, Umut Bozok, Umut Güneş, Davie Selke.