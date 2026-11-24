Türkiye'de gol krallığı yarışı: Shomurodov 9. golünü atarak Salah ve Osimhen'i yakaladı
Türkiye şampiyonasının birkaç gün süren 12. hafta sonuçlarına göre gol krallığı yarışında ciddi değişiklikler yaşandı ve lider değişti.
Bu haftada Beşiktaş forveti Dušan Vlahović bir önceki hafta olduğu gibi yine duble yaptı. Sırp forvetin Konyaspor kalesine attığı iki gol, takımına galibiyeti getirirken, onu gol krallığı yarışında 11 golle birinci sıraya taşıdı. Daha önce liderliği elinde bulunduran Amed forveti Gift Orban ise 12. haftayı golsüz kapatarak liderliği kaybetti.
12. hafta sonrası gol krallığı listesi
Sıra
Futbolcu
Kulüp
Gol Sayısı
1
Dušan Vlahović
Beşiktaş
11
2
Gift Orban
Amed
10 (değişmedi)
3–6
Başakşehir
9
3–6
Mohamed Salah
Trabzonspor
9
3–6
Victor Osimhen
Galatasaray
9
3–6
Adrian Benedyczak
Kasımpaşa
9
Shomurodov'un 77. dakikadaki golü ve 9 gol atan yıldızların rekabeti
12. haftanın son maçında Başakşehir kendi sahasında Çorum'a karşı 0:2 gerideyken, 77. dakikada Eldor Shomurodov süper bir gol atarak takımını oyuna döndürdü. Ardından ev sahibi ekibin forveti Bertuğ Yıldırım üç gol daha atarak İstanbullulara 4:2 skorla geri dönüş galibiyetini getirdi.
Bu golden sonra Eldor Shomurodov sezondaki gol sayısını 9'a yükseltti ve genel sıralamada üçüncü sırayı şu futbolcularla paylaşıyor:
Mohamed Salah (Trabzonspor): Eyüpspor'a karşı kazanılan maçta gol atamadı ve 9 golde kaldı.
Victor Osimhen (Galatasaray): 12. hafta maçında forma giymediği için gol sayısı değişmedi (9).
Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): Alanyaspor kalesini iki kez havalandırarak gol sayısını 9'a çıkardı ve liderlik yarışına ortak oldu.
Sizce Eldor Shomurodov önümüzdeki haftalarda Dušan Vlahović'i geçip Süper Lig gol krallığında tek başına lider olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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