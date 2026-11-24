Türkiye şampiyonasının birkaç gün süren 12. hafta sonuçlarına göre gol krallığı yarışında ciddi değişiklikler yaşandı ve lider değişti.

Bu haftada Beşiktaş forveti Dušan Vlahović bir önceki hafta olduğu gibi yine duble yaptı. Sırp forvetin Konyaspor kalesine attığı iki gol, takımına galibiyeti getirirken, onu gol krallığı yarışında 11 golle birinci sıraya taşıdı. Daha önce liderliği elinde bulunduran Amed forveti Gift Orban ise 12. haftayı golsüz kapatarak liderliği kaybetti.