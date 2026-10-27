Başakşehir mağlubiyeti sonrası: Uluslararası analiz portalı Shomurodov'a kaç puan verdi?

·110·Spor
Başakşehir mağlubiyeti sonrası: Uluslararası analiz portalı Shomurodov'a kaç puan verdi?

Türkiye Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan kritik İstanbul derbisinde Beşiktaş, sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk etti ve 2-0'lık skorla net bir galibiyet aldı. İkinci yarıda bulduğu iki golle ev sahibi ekip puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırırken, Başakşehir puansız ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından dünyaca ünlü spor istatistik ve analiz platformu Flashscore uluslararası portalı, maçta forma giyen futbolcuların bireysel performanslarını yayınladı. Bunlar arasında Başakşehir'in ilk 11'inde sahaya çıkan Özbekistan milli takımı forveti Eldor Shomurodovun performansı da detaylıca değerlendirildi.

Flashscore puanı: Shomurodov'a 6,2 puan

Özbek 31 yaşındaki forvet maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı:

  • Sahada kaldığı süre: Eldor Shomurodov 75 dakika boyunca rakip savunmayla mücadele etti ve ardından yerini Bertuğ Özgür'e bıraktı;

  • Verilen puan: Flashscore analiz platformu, lejyonerimizin bu derbideki performansına 6,2 puan verdi. Bu skor, forvetin bu haftada beklenen etkinliği gösteremediğini ortaya koyuyor.

Tam istatistik: Şutlar, paslar ve xG verisi

Analiz portalı, Shomurodov'un 75 dakikalık performansını rakamlarla şöyle açıkladı:

  • Şutlar ve xG: Eldor maç boyunca Beşiktaş kalesine toplam 2 şut çekti. Beklenen gol (xG) değeri 0,08 olarak gerçekleşti;

  • Topla buluşma: Forvet sahada kaldığı süre boyunca topla 19 kez buluştu, bunlardan 2'si doğrudan rakip ceza sahası içinde gerçekleşti;

  • Pas isabeti: Eldor takım arkadaşlarına 12 pas gönderdi ve bunların 8'i isabetli oldu (pas isabet oranı %67);

  • İkili mücadele ve çalım: Shomurodov maç boyunca 1 kez rakip savunmacıyı çalımlamaya çalıştı ancak bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Eldor Shomurodov'un Beşiktaş'a karşı maç istatistikleri

İstatistik türü

Kaydedilen rakamlar

Sahada kaldığı süre

75 dakika (oyundan alındı)

Flashscore puanı

6,2 puan

Toplam şut

2 adet

Beklenen gol (xG)

0,08

Topla buluşma sayısı

19 kez

Rakip ceza sahasında topla buluşma

2 kez

Pas sayısı ve isabet oranı

8/12 (%67)

Başarılı çalım

0/1 (%0)

Maç sonucu

Beşiktaş 2-0 Başakşehir

Bu derbideki puan kaybının ardından Başakşehir alt sıralarda kalmaya devam ediyor. Bu sezon 7 golle Süper Lig gol krallığı yarışında yer alan Shomurodov için ise bir sonraki hafta önemli bir sınav olacak.

Eldor ShomurodovTürkiye Süper LigiBeşiktaşİstanbul BaşakşehirFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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