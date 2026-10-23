iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 559 dolar (Silver, Glacier, Black, Burgundy).
512 GB — 1 819 dolar.
1 TB — 2 899 dolar.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 749 dolar (Black, Silver, Glacier).
256 GB — 1 799 dolar (Burgundy).
512 GB — 1 999 dolar (Black, Glacier), 2 019 dolar (Silver), 2 099 dolar (Burgundy).
1 TB — 2 699 dolar.
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 549 dolar (Silver), 1 579 dolar (Glacier), 1 589 dolar (Black, Burgundy).
512 GB — 1 869 dolar.
1 TB — 2 799 dolar.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 759 dolar (Black, Silver), 1 779 dolar (Glacier), 1 809 dolar (Burgundy).
512 GB — 2 089 dolar (Black), 2 099 dolar (Silver, Burgundy, Glacier).
1 TB — 2 699 dolar (Black), 2 799 dolar (Burgundy), 2 999 dolar (Glacier, Silver).
Fiyatlar günlük olarak değişebilir. Kesin bilgi için satıcıyla iletişime geçmeniz önerilir.
Yorumlar 0
…