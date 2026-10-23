iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu

·12·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları belli oldu

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 559 dolar (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — 1 819 dolar.

1 TB — 2 899 dolar.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 749 dolar (Black, Silver, Glacier).

256 GB — 1 799 dolar (Burgundy).

512 GB — 1 999 dolar (Black, Glacier), 2 019 dolar (Silver), 2 099 dolar (Burgundy).

1 TB — 2 699 dolar.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 549 dolar (Silver), 1 579 dolar (Glacier), 1 589 dolar (Black, Burgundy).

512 GB — 1 869 dolar.

1 TB — 2 799 dolar.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 759 dolar (Black, Silver), 1 779 dolar (Glacier), 1 809 dolar (Burgundy).

512 GB — 2 089 dolar (Black), 2 099 dolar (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — 2 699 dolar (Black), 2 799 dolar (Burgundy), 2 999 dolar (Glacier, Silver).

Fiyatlar günlük olarak değişebilir. Kesin bilgi için satıcıyla iletişime geçmeniz önerilir.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleAkıllı Telefon FiyatlarıTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

20 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları20 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları20 Ekim 15:16iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendiiPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi19 Ekim 14:06iPhone 18 Pro Max fiyatları değişti: yeni listeiPhone 18 Pro Max fiyatları değişti: yeni liste18 Ekim 12:4816 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları16 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları16 Ekim 15:33iPhone 18 akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları açıklandıiPhone 18 akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları açıklandı15 Ekim 12:1714 Ekim 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları14 Ekim 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları14 Ekim 11:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
iPhone 18 Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
10 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
4 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi