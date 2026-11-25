iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yeni fiyatları belli oldu
25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 serisi akıllı telefonların fiyatları açıklandı. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Cihazlar depolama kapasitesi, renk ve SIM yapılandırmasına göre farklı fiyatlarla sunuluyor.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 dolar;
• 512 GB — 3449 dolar;
• 1 TB — 5099 dolar;
• 2 TB — 6199 dolar.
eSIM + eSIM versiyonları
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549 dolar;
• 256 GB Glacier — 1579 dolar;
• 256 GB Black — 1579 dolar;
• 256 GB Burgundy — 1599 dolar;
• 512 GB — 1799 dolar;
• 1 TB — 2799 dolar.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749 dolar;
• 256 GB Silver — 1749 dolar;
• 256 GB Glacier — 1759 dolar;
• 256 GB Burgundy — 1699 dolar;
• 512 GB Black — 2029 dolar;
• 512 GB Silver — 2099 dolar;
• 512 GB Glacier — 2049 dolar;
• 512 GB Burgundy — 2099 dolar;
• 1 TB — 2749 dolar.
SIM + eSIM versiyonları
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619 dolar;
• 256 GB Glacier — 1599 dolar;
• 256 GB Black — 1639 dolar;
• 256 GB Burgundy — 1639 dolar;
• 512 GB — 1899 dolar;
• 1 TB — 2799 dolar.
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799 dolar;
• 256 GB Black — 1799 dolar;
• 256 GB Silver — 1799 dolar;
• 256 GB Burgundy — 1799 dolar;
• 512 GB Black — 2099 dolar;
• 512 GB Silver — 2129 dolar;
• 512 GB Burgundy — 2129 dolar;
• 512 GB Glacier — 2099 dolar;
• 1 TB Black — 2799 dolar;
• 1 TB Burgundy — 2799 dolar;
• 1 TB Glacier — 2799 dolar;
• 1 TB Silver — 2999 dolar.
Fiyatlar günlük olarak değişebilir. Belirtilen değerler 25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…