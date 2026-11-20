iPhone 18 DUO, Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
20 Kasım itibarıyla iPhone 18 serisi cihazların fiyatları şu şekildedir. Veriler iPhone DUO, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini kapsamaktadır. Bazı modeller depolama kapasitesine ve kasa rengine göre farklı fiyatlarla sunulmuştur.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1619$
• 256 GB Burgundy — 1629$
• 512 GB — 1899$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779$
• 256 GB Silver — 1749$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1719$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2149$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2149$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2949$
• 1 TB Glacier — 3299$
• 1 TB Silver — 3299$
Fiyatlar her gün değişebilir.
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