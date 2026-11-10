iPhone 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyatlar açıklandı
10 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 serisi akıllı telefonların yeni fiyatları belli oldu. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Cihazların fiyatları depolama kapasitesine, kasa rengine ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 dolar
• 512 GB — 3599 dolar
• 1 TB — 5499 dolar
• 2 TB — 6499 dolar
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 dolar
• 256 GB Glacier — 1649 dolar
• 256 GB Black — 1649 dolar
• 256 GB Burgundy — 1649 dolar
• 512 GB — 1999 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 dolar
• 256 GB Silver — 1799 dolar
• 256 GB Glacier — 1799 dolar
• 256 GB Burgundy — 1799 dolar
• 512 GB Black — 2099 dolar
• 512 GB Silver — 2099 dolar
• 512 GB Glacier — 2149 dolar
• 512 GB Burgundy — 2099 dolar
• 1 TB — 3099 dolar
• 2 TB Black — 3099 dolar (mega kampanya)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 dolar
• 256 GB Glacier — 1749 dolar
• 256 GB Black — 1749 dolar
• 256 GB Burgundy — 1749 dolar
• 512 GB — 2099 dolar
• 1 TB — 2999 dolar
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 dolar
• 256 GB Black — 1859 dolar (kampanyalı fiyat)
• 256 GB Silver — 1849 dolar
• 256 GB Burgundy — 1879 dolar
• 512 GB Black — 2149 dolar
• 512 GB Silver — 2149 dolar
• 512 GB Burgundy — 2149 dolar
• 512 GB Glacier — 2149 dolar
• 1 TB Black — 3099 dolar
• 1 TB Burgundy — 3099 dolar
• 1 TB Glacier — 3299 dolar
• 1 TB Silver — 3299 dolar
Belirtilen fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihi için geçerlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.
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