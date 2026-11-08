iPhone 18 Pro ve Pro Max: Yeni fiyat listesi
8 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 serisi akıllı telefonların yeni fiyatları açıklandı. Listede iPhone DUO, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Fiyatlar depolama kapasitesi, gövde rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir.
iPhone DUO
• 256 GB — 2899 dolar
• 512 GB — 3299 dolar
• 1 TB — 5499 dolar
• 2 TB — 6299 dolar
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1499 dolar
• 256 GB Glacier — 1519 dolar
• 256 GB Black — 1519 dolar
• 256 GB Burgundy — 1519 dolar
• 512 GB — 1749 dolar
• 1 TB — 2899 dolar
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1699 dolar
• 256 GB Silver — 1699 dolar
• 256 GB Glacier — 1719 dolar
• 256 GB Burgundy — 1709 dolar
• 512 GB Black — 1949 dolar
• 512 GB Silver — 1979 dolar
• 512 GB Glacier — 1979 dolar
• 512 GB Burgundy — 1949 dolar
• 1 TB — 2649 dolar
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1579 dolar
• 256 GB Glacier — 1579 dolar
• 256 GB Black — 1679 dolar
• 256 GB Burgundy — 1679 dolar
• 512 GB — 1899 dolar
• 1 TB — 2799 dolar
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1739 dolar
• 256 GB Black — 1729 dolar (kampanyalı fiyat)
• 256 GB Silver — 1709 dolar
• 256 GB Burgundy — 1789 dolar
• 512 GB Black — 1999 dolar
• 512 GB Silver — 2009 dolar
• 512 GB Burgundy — 2029 dolar
• 512 GB Glacier — 2009 dolar
• 1 TB Black — 2649 dolar
• 1 TB Burgundy — 2699 dolar
• 1 TB Glacier — 2999 dolar
• 1 TB Silver — 2799 dolar
Belirtilen fiyatlar 8 Kasım 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.
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