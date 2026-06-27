Lionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiya
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Iordaniyaga qarshi kechadigan navbatdagi uchrashuvda jamoa sardori Lionel Messi asosiy tarkibda maydonga tushmasligini rasman tasdiqladi. Guruh bosqichidagi vazifani muddatidan oldin bajargan va pley-off yoʻllanmasini naqd qilgan "albiseleste" uchun bu oʻyin tarkibni sinovdan oʻtkazish imkoniyatini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Murabbiylar shtabi 37 yoshli hujumchining jismoniy holatini asrash va ortiqcha yuklamalardan qochish maqsadida shunday qarorga kelgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Lionel Messi Dallasda boʻlib oʻtadigan bahsning faqat ikkinchi boʻlimida maydonga tushishi kutilmoqda. Bu qaror nafaqat yulduz futbolchiga dam berish, balki zaxiradagi oʻyinchilarga ham oʻzini koʻrsatish uchun sharoit yaratadi.
Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi taktik sxemalarLionel Scaloni matbuot anjumanida odatdagi qoidalaridan chekinib, tarkib borasidagi rejalari bilan boʻlishdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaning har bir aʼzosi maydonga tushishga loyiq va bu kabi rotatsiyalar jamoaviy ruhni mustahkamlash uchun zarurdir. Murabbiy jamoa oʻyin uslubi yetakchilar yoʻqligida ham oʻzgarmasligiga umid qilmoqda.
Hujum chizigʻida Lionel Messi yoʻqligida Lautaro Martinez va Julian Alvarez juftligini koʻrishimiz mumkin. Scaloni ushbu ikki hujumchining birgalikda harakat qilishi jamoa muvozanatiga taʼsir qilmasligi sharti bilan amalga oshirilishini bildirdi. Bu tajriba kelgusidagi hal qiluvchi bahslar uchun muhim taktik variant boʻlishi mumkin.
Shuningdek, jamoa himoyachisi Cristian Romero bilan bogʻliq vaziyatga ham oydinlik kiritildi. Avvalroq jarohat olgan futbolchi alohida dastur asosida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, jarohat kutilganidan ancha yengil boʻlib chiqdi va bu Argentina muxlislari uchun ijobiy yangilikdir.
Argentina terma jamoasi uchun ushbu uchrashuv natijasi turnir jadvalidagi oʻrniga taʼsir qilmasa-da, futbolchilarning pley-off oldidan sport formasini saqlab turishi uchun muhim hisoblanadi. Lionel Messi kabi tajribali oʻyinchilarning dam olishi esa turnirning hal qiluvchi bosqichlarida ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
…