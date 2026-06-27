Lionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiya

·38·Sport
Lionel Messi zaxirada qoladi: Argentina terma jamoasida kutilmagan rotatsiya

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Iordaniyaga qarshi kechadigan navbatdagi uchrashuvda jamoa sardori Lionel Messi asosiy tarkibda maydonga tushmasligini rasman tasdiqladi. Guruh bosqichidagi vazifani muddatidan oldin bajargan va pley-off yoʻllanmasini naqd qilgan "albiseleste" uchun bu oʻyin tarkibni sinovdan oʻtkazish imkoniyatini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Murabbiylar shtabi 37 yoshli hujumchining jismoniy holatini asrash va ortiqcha yuklamalardan qochish maqsadida shunday qarorga kelgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Lionel Messi Dallasda boʻlib oʻtadigan bahsning faqat ikkinchi boʻlimida maydonga tushishi kutilmoqda. Bu qaror nafaqat yulduz futbolchiga dam berish, balki zaxiradagi oʻyinchilarga ham oʻzini koʻrsatish uchun sharoit yaratadi.

Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi taktik sxemalar

Lionel Scaloni matbuot anjumanida odatdagi qoidalaridan chekinib, tarkib borasidagi rejalari bilan boʻlishdi. Uning taʼkidlashicha, jamoaning har bir aʼzosi maydonga tushishga loyiq va bu kabi rotatsiyalar jamoaviy ruhni mustahkamlash uchun zarurdir. Murabbiy jamoa oʻyin uslubi yetakchilar yoʻqligida ham oʻzgarmasligiga umid qilmoqda.

Hujum chizigʻida Lionel Messi yoʻqligida Lautaro Martinez va Julian Alvarez juftligini koʻrishimiz mumkin. Scaloni ushbu ikki hujumchining birgalikda harakat qilishi jamoa muvozanatiga taʼsir qilmasligi sharti bilan amalga oshirilishini bildirdi. Bu tajriba kelgusidagi hal qiluvchi bahslar uchun muhim taktik variant boʻlishi mumkin.

Shuningdek, jamoa himoyachisi Cristian Romero bilan bogʻliq vaziyatga ham oydinlik kiritildi. Avvalroq jarohat olgan futbolchi alohida dastur asosida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, jarohat kutilganidan ancha yengil boʻlib chiqdi va bu Argentina muxlislari uchun ijobiy yangilikdir.

Argentina terma jamoasi uchun ushbu uchrashuv natijasi turnir jadvalidagi oʻrniga taʼsir qilmasa-da, futbolchilarning pley-off oldidan sport formasini saqlab turishi uchun muhim hisoblanadi. Lionel Messi kabi tajribali oʻyinchilarning dam olishi esa turnirning hal qiluvchi bosqichlarida ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarKrishtianu Ronaldu va Diogu Dalot: Bolalikdagi kumirdan yaqin doʻstlikka qadarBugun, 17:31Ispaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiIspaniyaning mag‘lubiyatsiz seriyasi 34 ta o‘yinga yetdi, rekord yangilandiBugun, 17:18Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Ramin Rizoyon yig‘lab yubordi: «Eron xalqi, bizni kechiring»Bugun, 17:12Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Vozinya: «Messi menga gol urmasligi uchun borimni beraman»Bugun, 16:57Kabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiKabo-Verde tarixiy natija qayd etib Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash keladiBugun, 16:52Abduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanov qancha daromad qilishi ma’lum bo‘ldiBugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi