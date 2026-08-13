Bishkek avtobusida o‘rindiq talashidan boshlangan janjal mushtlashuvga aylandi
Bishkekda №2-avtobusda ikki yo‘lovchi ayol o‘rtasidagi oddiy o‘rindiq masalasi kutilmaganda mushtlashuvga aylanib ketdi. Voqea Jibek-Jolu prospekti va Almatiy ko‘chasi kesishmasi yaqinida sodir bo‘lgan.
Mojaro qanday boshlangan?
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yoshi katta ayol avtobusda o‘tirgan yosh qizdan joy bo‘shatishini so‘ragan. Qiz uning iltimosini bajarib, o‘rnini bo‘shatganiga qaramay, ikki yo‘lovchi o‘rtasidagi og‘zaki tortishuv to‘xtamagan.
Guvohning so‘zlariga ko‘ra, mojaro davomida birinchi bo‘lib yoshi katta ayol qizga qo‘l ko‘targan. Shundan keyin vaziyat keskinlashib, ikki ayol o‘rtasida mushtlashuv yuz bergan.
Oddiy o‘rindiq masalasidan boshlangan tortishuv qisqa vaqt ichida janjal va mushtlashuvga aylanib ketgan.
Hodisa haqida huquq-tartibot idoralariga xabar berilgan. Militsiya xodimlari mojaro ishtirokchilarining shaxsini aniqlagan.
Hozirda holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Ayollardan biriga sud-tibbiy ekspertiza tayinlangan.
Yakuniy baho ekspertizadan so‘ng beriladi
Huquq-tartibot idoralari mojaroning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda. Voqeaga huquqiy baho tekshiruv hamda sud-tibbiy ekspertiza natijalariga ko‘ra berilishi kutilmoqda.
Sizningcha, jamoat transportida bunday nizolarning oldini qanday olish mumkin? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani yaqinlaringiz bilan ulashing.
…