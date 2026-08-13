Bishkek avtobusida o‘rindiq talashidan boshlangan janjal mushtlashuvga aylandi

·0·Dunyo
Bishkek avtobusida o‘rindiq talashidan boshlangan janjal mushtlashuvga aylandi

Bishkekda №2-avtobusda ikki yo‘lovchi ayol o‘rtasidagi oddiy o‘rindiq masalasi kutilmaganda mushtlashuvga aylanib ketdi. Voqea Jibek-Jolu prospekti va Almatiy ko‘chasi kesishmasi yaqinida sodir bo‘lgan.

Mojaro qanday boshlangan?

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yoshi katta ayol avtobusda o‘tirgan yosh qizdan joy bo‘shatishini so‘ragan. Qiz uning iltimosini bajarib, o‘rnini bo‘shatganiga qaramay, ikki yo‘lovchi o‘rtasidagi og‘zaki tortishuv to‘xtamagan.

Guvohning so‘zlariga ko‘ra, mojaro davomida birinchi bo‘lib yoshi katta ayol qizga qo‘l ko‘targan. Shundan keyin vaziyat keskinlashib, ikki ayol o‘rtasida mushtlashuv yuz bergan.

Oddiy o‘rindiq masalasidan boshlangan tortishuv qisqa vaqt ichida janjal va mushtlashuvga aylanib ketgan.

Hodisa haqida huquq-tartibot idoralariga xabar berilgan. Militsiya xodimlari mojaro ishtirokchilarining shaxsini aniqlagan.

Hozirda holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Ayollardan biriga sud-tibbiy ekspertiza tayinlangan.

Yakuniy baho ekspertizadan so‘ng beriladi

Huquq-tartibot idoralari mojaroning barcha tafsilotlarini o‘rganmoqda. Voqeaga huquqiy baho tekshiruv hamda sud-tibbiy ekspertiza natijalariga ko‘ra berilishi kutilmoqda.

Sizningcha, jamoat transportida bunday nizolarning oldini qanday olish mumkin? Fikringizni izohlarda yozing va maqolani yaqinlaringiz bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydiTojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydiBugun, 08:51Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiTa’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiBugun, 00:03Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiUchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiKecha, 22:12Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Kecha, 22:07Xitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiXitoyning sobiq bosh vaziri 98 yoshida vafot etdiKecha, 19:55Xitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiXitoyda tirik qurbaqali ichimlik videosi internetni hayratga soldiKecha, 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi