Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, Manchester Siti va Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland jahon chempionatidagi ishtirokidan soʻng vataniga kutilmagan sovgʻa bilan qaytdi. Norvegiya terma jamoasi samolyoti Oslo aeroportiga qoʻnganida, barchaning eʼtibori hujumchining qoʻlidagi gʻalati buyumga qaratildi. Ixbt.com nashri xabar berishicha, futbolchi oʻzi bilan Texas shtatidan sotib olingan, viski shishasini ushlab turgan yenotning taksidermik haykalchasini olib kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu antiqa esdalik sovgʻasi Dallasdagi mashhur "Wild Bill’s Western Store" doʻkonidan 750 AQSH dollariga sotib olingan. Norvegiyalik toʻpurar ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ushbu holatga hazil bilan yondashib, "U ortimdan uyimga ergashib keldi", deya izoh qoldirdi. Bu holat qisqa fursat ichida futbol muxlislari va OAV vakillari orasida keng muhokamalarga sabab boʻldi.
Yangi hamroh uchun nom tanlashErling Xoland nafaqat bu gʻalati sovgʻani koʻrsatdi, balki oʻzining Instagram sahifasida muxlislari oʻrtasida soʻrovnoma ham oʻtkazdi. U yenotga nom berishda muxlislar yordamidan foydalanishga qaror qildi. Taklif etilgan variantlar orasida "Cowboy", "Ranger", "TEX" va "R.O.W." kabi nomlar bor edi. Bu esa futbolchining hatto magʻlubiyatdan keyin ham kayfiyati yuqori ekanligini koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, Norvegiya terma jamoasi uchun ushbu jahon chempionati tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Skandinaviyaliklar chorak finalga qadar yetib borishdi va faqatgina Angliya terma jamoasiga 2:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etishdi. Erling Xoland turnir davomida 7 ta gol urib, oʻz jamoasining haqiqiy yetakchisi ekanligini yana bir bor isbotladi.
Associated Press agentligi xabariga koʻra, futbolchi ushbu turnir uning hayotini butunlay oʻzgartirib yuborganini taʼkidlagan. "Ochiqchasini aytsam, bu musobaqa hayotimni oʻzgartirdi deb oʻylayman", — deydi Manchester Siti hujumchisi. Uning uchun Shimoliy Amerikadagi sarguzashtlar nafaqat sport natijalari, balki hissiy jihatdan ham unutilmas boʻlib qoladi.
Xoland AQSH bilan xayrlashar ekan, oʻz postlarida hissiyotlarga boy soʻzlarni yozib qoldirdi. "Xayr AQSH, bu juda taʼsirli boʻldi. Uni maxsus qilganingiz uchun rahmat", — deya qoʻshimcha qildi u. Endilikda hujumchi qisqa taʼtildan soʻng Angliya Premer-ligasi bahslariga tayyorgarlik koʻrish uchun Manchester Siti ixtiyoriga qaytishi kutilmoqda.
Ushbu voqea futbol yulduzlarining maydondan tashqaridagi hayoti ham muxlislar uchun qanchalik qiziqarli ekanini yana bir bor tasdiqladi. 750 dollarlik yenot haykalchasi esa yaqin vaqt ichida Xolandning kolleksiyasidagi eng mashhur eksponatlardan biriga aylanishi shubhasiz.
…