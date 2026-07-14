Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi

·0·Sport
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi

Futbol olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, Manchester Siti va Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Xoland jahon chempionatidagi ishtirokidan soʻng vataniga kutilmagan sovgʻa bilan qaytdi. Norvegiya terma jamoasi samolyoti Oslo aeroportiga qoʻnganida, barchaning eʼtibori hujumchining qoʻlidagi gʻalati buyumga qaratildi. Ixbt.com nashri xabar berishicha, futbolchi oʻzi bilan Texas shtatidan sotib olingan, viski shishasini ushlab turgan yenotning taksidermik haykalchasini olib kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu antiqa esdalik sovgʻasi Dallasdagi mashhur "Wild Bill’s Western Store" doʻkonidan 750 AQSH dollariga sotib olingan. Norvegiyalik toʻpurar ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ushbu holatga hazil bilan yondashib, "U ortimdan uyimga ergashib keldi", deya izoh qoldirdi. Bu holat qisqa fursat ichida futbol muxlislari va OAV vakillari orasida keng muhokamalarga sabab boʻldi.

Yangi hamroh uchun nom tanlash

Erling Xoland nafaqat bu gʻalati sovgʻani koʻrsatdi, balki oʻzining Instagram sahifasida muxlislari oʻrtasida soʻrovnoma ham oʻtkazdi. U yenotga nom berishda muxlislar yordamidan foydalanishga qaror qildi. Taklif etilgan variantlar orasida "Cowboy", "Ranger", "TEX" va "R.O.W." kabi nomlar bor edi. Bu esa futbolchining hatto magʻlubiyatdan keyin ham kayfiyati yuqori ekanligini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, Norvegiya terma jamoasi uchun ushbu jahon chempionati tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Skandinaviyaliklar chorak finalga qadar yetib borishdi va faqatgina Angliya terma jamoasiga 2:1 hisobida imkoniyatni boy berib, turnirni tark etishdi. Erling Xoland turnir davomida 7 ta gol urib, oʻz jamoasining haqiqiy yetakchisi ekanligini yana bir bor isbotladi.

Associated Press agentligi xabariga koʻra, futbolchi ushbu turnir uning hayotini butunlay oʻzgartirib yuborganini taʼkidlagan. "Ochiqchasini aytsam, bu musobaqa hayotimni oʻzgartirdi deb oʻylayman", — deydi Manchester Siti hujumchisi. Uning uchun Shimoliy Amerikadagi sarguzashtlar nafaqat sport natijalari, balki hissiy jihatdan ham unutilmas boʻlib qoladi.

Xoland AQSH bilan xayrlashar ekan, oʻz postlarida hissiyotlarga boy soʻzlarni yozib qoldirdi. "Xayr AQSH, bu juda taʼsirli boʻldi. Uni maxsus qilganingiz uchun rahmat", — deya qoʻshimcha qildi u. Endilikda hujumchi qisqa taʼtildan soʻng Angliya Premer-ligasi bahslariga tayyorgarlik koʻrish uchun Manchester Siti ixtiyoriga qaytishi kutilmoqda.

Ushbu voqea futbol yulduzlarining maydondan tashqaridagi hayoti ham muxlislar uchun qanchalik qiziqarli ekanini yana bir bor tasdiqladi. 750 dollarlik yenot haykalchasi esa yaqin vaqt ichida Xolandning kolleksiyasidagi eng mashhur eksponatlardan biriga aylanishi shubhasiz.

Er
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiBugun, 14:10Khiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiKhiara Keating Manchester Siti bilan shartnomani rad etib Liverpulga oʻtdiBugun, 13:59Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Yamal gol haqida ochiq gapirdi: “Bu chaqiriqni qabul qilaman”Bugun, 13:45Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Mourinyu Vinisiusni ushlab qoladimi? “Real”da katta sinov...Bugun, 13:42O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 13:38Harry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiHarry Kane Angliya terma jamoasidagi ichki nizolar haqidagi gap-soʻzlarga chek qoʻydiBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi