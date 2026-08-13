Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!

·26·Sport
Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!
Qisqacha

Birlashgan Arab Amirliklari Futbol Assotsiatsiyasi 59 yoshli xorvatiyalik mutaxassis Zlatko Dalichni BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinladi. U bu lavozimda ruminiyalik murabbiy Kosmin Olariuning o'rnini egalladi. Dalich 2017 yildan beri Xorvatiya terma jamoasini boshqarib, JCH-2018da kumush va JCH-2022da bronza medallarini qo'lga kiritgan. U avval BAAning «Al-Ayn» klubini boshqargan va jamoani AFK Chempionlar ligasi finaliga olib chiqqan.

Osiyo futbolida va Yaqin Sharq mintaqasida navbatdagi shov-shuvli va yirik tayinlov amalga oshirildi. Birlashgan Arab Amirliklari Futbol Assotsiatsiyasi (UAEFA) xorvatiyalik taniqli mutaxassis, 59 yoshli Zlatko Dalichni BAA milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi sifatida rasman e’lon qildi.

Ushbu postda Dalich ruminiyalik tajribali murabbiy Kosmin Olariuning (Cosmin Olăroiu) o‘rnini egalladi.

JCH-2018 kumush va JCH-2022 bronza medali egasi

Zlatko Dalich jahon futbolidagi eng muvaffaqiyatli va barqaror terma jamoa murabbiylaridan biri sifatida tan olingan. U 2017 yildan beri Xorvatiya milliy terma jamoasini uziluvsiz boshqarib kelayotgan edi.

Uning rahbarligi ostida Xorvatiya terma jamoasi olamshumul natijalarga erishdi:

  • JCH-2018 (Rossiya): Mundial finaliga qadar yetib borib, tarixiy kumush medallarni qo‘lga kiritdi;

  • JCH-2022 (Qatar): Jahon chempionatida muvaffaqiyatni takrorlab, bronza medaliga ega chiqdi.

Tajribali mutaxassis JCH-2026 turniri yakunlanganidan so‘ng Xorvatiya terma jamoasidagi 9 yillik afsonaviy faoliyatiga nuqta qo‘ygan edi.

Osiyoga tanish murabbiy

Dalich uchun BAA va Yaqin Sharq futboli mutlaqo begona emas. U o‘z vaqtida BAAning «Al-Ayn» klubini boshqarib, AFK Chempionlar ligasi finaliga qadar olib chiqqan va mahalliy futbol muhitini juda yaxshi biladi.

BAA Futbol Assotsiatsiyasi Dalichning katta turnirlardagi betakror tajribasi orqali milliy terma jamoani yangi bosqichga olib chiqish va xalqaro maydonda munosib natijalar ko‘rsatishni maqsad qilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zlatko DalićBirlashgan Arab AmirliklariXorvatiyaAl-AinCosmin Olăroiu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)Bugun, 09:25Umarali Rahmonaliyevga Yevropadan xaridor chiqdi: «Lans» skautlari Ozarboyjonda!Umarali Rahmonaliyevga Yevropadan xaridor chiqdi: «Lans» skautlari Ozarboyjonda!Bugun, 09:16«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?Bugun, 09:03«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!Bugun, 08:45Leagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdiLeagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdiBugun, 07:51Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi