Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!
Birlashgan Arab Amirliklari Futbol Assotsiatsiyasi 59 yoshli xorvatiyalik mutaxassis Zlatko Dalichni BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinladi. U bu lavozimda ruminiyalik murabbiy Kosmin Olariuning o'rnini egalladi. Dalich 2017 yildan beri Xorvatiya terma jamoasini boshqarib, JCH-2018da kumush va JCH-2022da bronza medallarini qo'lga kiritgan. U avval BAAning «Al-Ayn» klubini boshqargan va jamoani AFK Chempionlar ligasi finaliga olib chiqqan.
Osiyo futbolida va Yaqin Sharq mintaqasida navbatdagi shov-shuvli va yirik tayinlov amalga oshirildi. Birlashgan Arab Amirliklari Futbol Assotsiatsiyasi (UAEFA) xorvatiyalik taniqli mutaxassis, 59 yoshli Zlatko Dalichni BAA milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi sifatida rasman e’lon qildi.
Ushbu postda Dalich ruminiyalik tajribali murabbiy Kosmin Olariuning (Cosmin Olăroiu) o‘rnini egalladi.
JCH-2018 kumush va JCH-2022 bronza medali egasi
Zlatko Dalich jahon futbolidagi eng muvaffaqiyatli va barqaror terma jamoa murabbiylaridan biri sifatida tan olingan. U 2017 yildan beri Xorvatiya milliy terma jamoasini uziluvsiz boshqarib kelayotgan edi.
Uning rahbarligi ostida Xorvatiya terma jamoasi olamshumul natijalarga erishdi:
JCH-2018 (Rossiya): Mundial finaliga qadar yetib borib, tarixiy kumush medallarni qo‘lga kiritdi;
JCH-2022 (Qatar): Jahon chempionatida muvaffaqiyatni takrorlab, bronza medaliga ega chiqdi.
Tajribali mutaxassis JCH-2026 turniri yakunlanganidan so‘ng Xorvatiya terma jamoasidagi 9 yillik afsonaviy faoliyatiga nuqta qo‘ygan edi.
Osiyoga tanish murabbiy
Dalich uchun BAA va Yaqin Sharq futboli mutlaqo begona emas. U o‘z vaqtida BAAning «Al-Ayn» klubini boshqarib, AFK Chempionlar ligasi finaliga qadar olib chiqqan va mahalliy futbol muhitini juda yaxshi biladi.
BAA Futbol Assotsiatsiyasi Dalichning katta turnirlardagi betakror tajribasi orqali milliy terma jamoani yangi bosqichga olib chiqish va xalqaro maydonda munosib natijalar ko‘rsatishni maqsad qilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…