Leagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdi

·48·Sport
Leagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdi
Qisqacha

Inter Mayami Leagues Cup guruh bosqichidagi Leon jamoasiga qarshi bahsda 2:3 hisobida mag'lub bo'lib, turnirni tark etdi. Lionel Messi otasining vafotidan keyin bir hafta mashg'ulotlarda qatnashmaganiga qaramay, uchrashuvning ikkinchi bo'limida maydonga qaytdi. Jamoaning himoyadagi xatolari, Nemis Berterame va Luis Suaresning yo'qligi mag'lubiyatga ta'sir qildi.

Shimoliy va Markaziy Amerika mintaqasida oʻtkazilayotgan Leagues Cup musobaqasida muxlislarni hayratga soluvchi natijalar qayd etilishda davom etmoqda. Turnirning ikkinchi oʻyinlar kunida asosiy davogar sifatida koʻrilgan MLS vakili Inter Mayami guruh bosqichidayoq kurashni toʻxtatishga majbur boʻldi. Mazkur musobaqa oʻzining murakkab tizimi va kutilmagan burilishlarga boyligi bilan futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, kechagi oʻyinlarning eng asosiy voqealaridan biri Lionel Messining yashil maydonga qaytishi boʻldi. Otasining vafotidan soʻng futbol oʻynash qiyinligini aytib oʻtgan afsonaviy hujumchi barchani ajablantirib, oʻyin kuni maydonga tushishga tayyorligini bildirdi. U bir hafta davomida mashgʻulotlarda qatnashmaganiga qaramay, jamoasiga yordam berish uchun stadionga keldi va uchrashuvning ikkinchi boʻlimida harakat qildi.

Inter Mayami uchun ogʻir magʻlubiyat

Musobaqa boshlanishidan oldin asosiy favorimlardan biri boʻlgan Inter Mayami Leon jamoasiga qarshi bahsda yirik hisobda gʻalaba qozonishi shart edi. Biroq jamoaning ahvoli unchalik yaxshi emas edi. Nemis Berterame jarohatdan toʻliq fariqmagan boʻlsa, Luis Suares diskvalifikatsiya tufayli maydonga tusha olmadi. Shunga qaramay, Lionel Messining tarkibga qaytishi va uchrashuvda faol harakat qilgani muxlislarga umidsiz vaziyatda ham ijobiy emotsiyalar bagʻishladi.

Shunga qaramasdan, maydon egalari ustunlikni boy berib qoʻyishdi. Birinchi boʻlimdan keyin hisobda oldinda borayotgan Inter Mayami yakunda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Lionel Messi hujumlarni tashkil etishda faol qatnashib, oʻzining yorqin gʻoyalari bilan ajralib turgan boʻlsa-da, jamoaning himoyadagi xatolari qimmatga tushdi va ular joriy mavsumda Leagues Cup kubogini qoʻlga kirita olmasligi aniq boʻldi.

Liga MX vakillarining ustunligi

Musobaqa tahliliga koʻra, joriy mavsumda Meksikaning Liga MX klublari oʻzlarining MLSdagi raqiblariga nisbatan ancha yaxshi pozitsiyada ekanligini namoyish etmoqda. Leon klubi oʻzining barqaror oʻyini bilan barchani hayratda qoldirmoqda. Shuningdek, Monterrey, Kruz Azul, Klub Amerika va Toluka kabi jamoalar ham musobaqaning asosiy xavfli raqiblariga aylanib ulgurdi.

Mutaxassislarning fikricha, joriy mavsum Leagues Cup soʻnggi yillardagi eng raqobatbardosh va murosasiz turnirga aylandi. Garchi oʻyinlar jadvali va guruh bosqichi qoidalari biroz murakkab va chalkash tuyulsa-da, bu holat muxlislar uchun chinakam dramatik lahzalarni taqdim etmoqda. Meksika jamoalarining muvaffaqiyatli yurishi esa turnir intrigalarini yanada kuchaytirmoqda.

Lionel MessiInter MiamiLeagues CupMLSLiga MX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?Bugun, 09:03Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 08:52«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!Bugun, 08:45Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 02:50Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaTottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaBugun, 02:33Roberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiRoberto De Zerbi Sandro Tonali transferi tafsilotlarini ochiqladiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi