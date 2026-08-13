Leagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdi
Inter Mayami Leagues Cup guruh bosqichidagi Leon jamoasiga qarshi bahsda 2:3 hisobida mag'lub bo'lib, turnirni tark etdi. Lionel Messi otasining vafotidan keyin bir hafta mashg'ulotlarda qatnashmaganiga qaramay, uchrashuvning ikkinchi bo'limida maydonga qaytdi. Jamoaning himoyadagi xatolari, Nemis Berterame va Luis Suaresning yo'qligi mag'lubiyatga ta'sir qildi.
Shimoliy va Markaziy Amerika mintaqasida oʻtkazilayotgan Leagues Cup musobaqasida muxlislarni hayratga soluvchi natijalar qayd etilishda davom etmoqda. Turnirning ikkinchi oʻyinlar kunida asosiy davogar sifatida koʻrilgan MLS vakili Inter Mayami guruh bosqichidayoq kurashni toʻxtatishga majbur boʻldi. Mazkur musobaqa oʻzining murakkab tizimi va kutilmagan burilishlarga boyligi bilan futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, kechagi oʻyinlarning eng asosiy voqealaridan biri Lionel Messining yashil maydonga qaytishi boʻldi. Otasining vafotidan soʻng futbol oʻynash qiyinligini aytib oʻtgan afsonaviy hujumchi barchani ajablantirib, oʻyin kuni maydonga tushishga tayyorligini bildirdi. U bir hafta davomida mashgʻulotlarda qatnashmaganiga qaramay, jamoasiga yordam berish uchun stadionga keldi va uchrashuvning ikkinchi boʻlimida harakat qildi.
Inter Mayami uchun ogʻir magʻlubiyatMusobaqa boshlanishidan oldin asosiy favorimlardan biri boʻlgan Inter Mayami Leon jamoasiga qarshi bahsda yirik hisobda gʻalaba qozonishi shart edi. Biroq jamoaning ahvoli unchalik yaxshi emas edi. Nemis Berterame jarohatdan toʻliq fariqmagan boʻlsa, Luis Suares diskvalifikatsiya tufayli maydonga tusha olmadi. Shunga qaramay, Lionel Messining tarkibga qaytishi va uchrashuvda faol harakat qilgani muxlislarga umidsiz vaziyatda ham ijobiy emotsiyalar bagʻishladi.
Shunga qaramasdan, maydon egalari ustunlikni boy berib qoʻyishdi. Birinchi boʻlimdan keyin hisobda oldinda borayotgan Inter Mayami yakunda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Lionel Messi hujumlarni tashkil etishda faol qatnashib, oʻzining yorqin gʻoyalari bilan ajralib turgan boʻlsa-da, jamoaning himoyadagi xatolari qimmatga tushdi va ular joriy mavsumda Leagues Cup kubogini qoʻlga kirita olmasligi aniq boʻldi.
Liga MX vakillarining ustunligiMusobaqa tahliliga koʻra, joriy mavsumda Meksikaning Liga MX klublari oʻzlarining MLSdagi raqiblariga nisbatan ancha yaxshi pozitsiyada ekanligini namoyish etmoqda. Leon klubi oʻzining barqaror oʻyini bilan barchani hayratda qoldirmoqda. Shuningdek, Monterrey, Kruz Azul, Klub Amerika va Toluka kabi jamoalar ham musobaqaning asosiy xavfli raqiblariga aylanib ulgurdi.
Mutaxassislarning fikricha, joriy mavsum Leagues Cup soʻnggi yillardagi eng raqobatbardosh va murosasiz turnirga aylandi. Garchi oʻyinlar jadvali va guruh bosqichi qoidalari biroz murakkab va chalkash tuyulsa-da, bu holat muxlislar uchun chinakam dramatik lahzalarni taqdim etmoqda. Meksika jamoalarining muvaffaqiyatli yurishi esa turnir intrigalarini yanada kuchaytirmoqda.
…