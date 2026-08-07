Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning tanasini qariyb 45 daraja oldinga egib, muvozanatni saqlashiga sahna polidan ko'tarilgan maxsus metall ilgak va unga ilinadigan poyabzal yordam bergan. Bu texnologiya xonandaga odatiy inson uchun deyarli imkonsiz bo'lgan darajada oldinga egilish imkonini bergan. Harakatni bajarish uchun maxsus poyabzaldan tashqari kuchli mushaklar, jiddiy jismoniy tayyorgarlik va uzoq mashg'ulotlar ham talab etilgan.
Afsonaviy xonanda Maykl Jekson ijro etgan eng mashhur raqs harakatlaridan biri — tanasini qariyb 45 daraja oldinga egib, yiqilmay muvozanatni saqlab turishi edi. Bu sahnani ko‘rgan millionlab muxlislar yillar davomida: “Buni qanday uddalagan?” degan savolga javob izlab kelgan. Aslida esa buning bir siri bo‘lgan.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu harakat ortida nafaqat Maykl Jeksonning mahorati, balki maxsus ishlab chiqilgan texnologiya ham yotgan. Konsert vaqtida sahna polidan maxsus metall ilgak ko‘tarilgan, xonandaning poyabzali esa aynan shu ilgakka mahkam ilinadigan tarzda yaratilgan.
Shu usul yordamida Maykl Jekson odatiy inson uchun deyarli imkonsiz bo‘lgan darajada oldinga egila olgan va shu bilan birga muvozanatini yo‘qotmagan. Biroq mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday harakatni bajarish uchun maxsus poyabzalning o‘zi kifoya emas — buning uchun kuchli mushaklar, jiddiy jismoniy tayyorgarlik va uzoq mashg‘ulotlar ham talab etiladi.
Shunday qilib, Maykl Jeksonning afsonaviy raqs harakati iste’dod, innovatsion texnologiya va puxta tayyorgarlik uyg‘unligining yorqin namunasi sifatida tarixda qolgan.
…