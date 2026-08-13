Tojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydi

·48·Dunyo
Tojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydi
Qisqacha

Tojikistonda duo o'qish marosimlarini rasman faqat vakolat berilgan diniy xizmatchilar o'tkazishi mumkin. Bu tartibni belgilovchi buyruq 3 iyun kuni imzolangan bo'lib, vakolat Ulamolar kengashi a'zolari, masjidlarning imom-xatiblari, imomlar, ularning o'rinbosarlari va maxsus vakolat berilgan muazzinlarga berilgan.

Tojikistonda duo o‘qish bilan bog‘liq diniy marosimlarni o‘tkazish tartibi yangilandi. Endi bunday marosimlarni rasman faqat vakolat berilgan diniy xizmatchilar o‘tkazishi mumkin.

Bu haqda Tojikiston Din, an’ana va marosimlarni tartibga solish qo‘mitasi «Asia-Plus» so‘roviga yo‘llagan yozma javobida ma’lum qildi.

Yangi tartib qachon tasdiqlangan?

Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, yangi qoidalarni belgilab beruvchi buyruq 3 iyun kuni imzolangan. Hujjatda duo o‘qish marosimini kimlar o‘tkazishi va ular qanday talablarga amal qilishi aniq ko‘rsatilgan.

Marosimni quyidagi diniy xizmatchilar o‘tkazishi mumkin:

Ulamolar kengashi a’zolari;

markaziy jome masjidlari katta imom-xatiblari;

jome masjidlari imom-xatiblari;

besh vaqt namoz o‘qiladigan masjidlar imomlari;

imom-xatib va imomlarning o‘rinbosarlari;

diniy tashkilot tomonidan maxsus vakolat berilgan muazzinlar.

Yangi tartibga ko‘ra, duo o‘qish marosimini o‘tkazish huquqi belgilangan doiradagi diniy xizmatchilarga berildi.

Qanday cheklovlar bor?

Diniy xizmatchilar sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya qilishi, marosimlarni Tojikiston qonunchiligi doirasida o‘tkazishi va fuqarolarning tibbiy yordamga murojaat qilishiga to‘sqinlik qilmasligi shart.

Shuningdek, ayollar va bolalar uchun ularning mahramlari ishtirokisiz duo o‘qish taqiqlangan.

Qo‘mitaga ko‘ra, diniy xizmatchilar murojaat qilgan fuqarolarga shariatga muvofiq duolar o‘qish orqali diniy ehtiyojlarini qondirishda yordam berishi mumkin.

Siz bu o‘zgarishni qanday baholaysiz? Fikringizni izohlarda yozing va yangilikni yaqinlaringiz bilan ulashing.

TojikistonAsia-Plus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meksikalik tadbirkorlar oddiy kaktusdan “charm” yaratishdi: nega aynan kaktus?Meksikalik tadbirkorlar oddiy kaktusdan “charm” yaratishdi: nega aynan kaktus?Bugun, 09:12Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiAfg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiBugun, 09:01Bishkek avtobusida o‘rindiq talashidan boshlangan janjal mushtlashuvga aylandiBishkek avtobusida o‘rindiq talashidan boshlangan janjal mushtlashuvga aylandiBugun, 08:57Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiTa’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiBugun, 00:03Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiUchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiKecha, 22:12Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Kecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi