Tojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydi
Tojikistonda duo o'qish marosimlarini rasman faqat vakolat berilgan diniy xizmatchilar o'tkazishi mumkin. Bu tartibni belgilovchi buyruq 3 iyun kuni imzolangan bo'lib, vakolat Ulamolar kengashi a'zolari, masjidlarning imom-xatiblari, imomlar, ularning o'rinbosarlari va maxsus vakolat berilgan muazzinlarga berilgan.
Tojikistonda duo o‘qish bilan bog‘liq diniy marosimlarni o‘tkazish tartibi yangilandi. Endi bunday marosimlarni rasman faqat vakolat berilgan diniy xizmatchilar o‘tkazishi mumkin.
Bu haqda Tojikiston Din, an’ana va marosimlarni tartibga solish qo‘mitasi «Asia-Plus» so‘roviga yo‘llagan yozma javobida ma’lum qildi.
Yangi tartib qachon tasdiqlangan?
Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, yangi qoidalarni belgilab beruvchi buyruq 3 iyun kuni imzolangan. Hujjatda duo o‘qish marosimini kimlar o‘tkazishi va ular qanday talablarga amal qilishi aniq ko‘rsatilgan.
Marosimni quyidagi diniy xizmatchilar o‘tkazishi mumkin:
Ulamolar kengashi a’zolari;
markaziy jome masjidlari katta imom-xatiblari;
jome masjidlari imom-xatiblari;
besh vaqt namoz o‘qiladigan masjidlar imomlari;
imom-xatib va imomlarning o‘rinbosarlari;
diniy tashkilot tomonidan maxsus vakolat berilgan muazzinlar.
Yangi tartibga ko‘ra, duo o‘qish marosimini o‘tkazish huquqi belgilangan doiradagi diniy xizmatchilarga berildi.
Qanday cheklovlar bor?
Diniy xizmatchilar sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya qilishi, marosimlarni Tojikiston qonunchiligi doirasida o‘tkazishi va fuqarolarning tibbiy yordamga murojaat qilishiga to‘sqinlik qilmasligi shart.
Shuningdek, ayollar va bolalar uchun ularning mahramlari ishtirokisiz duo o‘qish taqiqlangan.
Qo‘mitaga ko‘ra, diniy xizmatchilar murojaat qilgan fuqarolarga shariatga muvofiq duolar o‘qish orqali diniy ehtiyojlarini qondirishda yordam berishi mumkin.
Siz bu o‘zgarishni qanday baholaysiz? Fikringizni izohlarda yozing va yangilikni yaqinlaringiz bilan ulashing.
…