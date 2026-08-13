Radeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqda

·0·Texno
Radeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqda

Yaqin kelajakda AMD kompaniyasining yangi avlodga mansub Radeon RX 9000 turkumidagi videokartalari narxining oshishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bozori uchun uchinchi chorakka moʻljallangan yangi tavsiya etilgan narxlar eʼlon qilingan boʻlib, ular asl qiymatdan 7 foizdan 20 foizgacha qimmatroq ekani maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Videocardz tahlilchilari keltirgan maʼlumotlarga koʻra, narxlarning oʻzgarishi turli modellarda turlicha namoyon boʻladi. Xususan, oʻtgan avlod vakili hisoblangan RX 7650 GRE modeli uchun narx farqi eng past koʻrsatkichni qayd etgan boʻlib, u atigi 5,6 foizni tashkil etmoqda.

Eng yuqori narx oʻsishi qaysi modellarga tegishli?

Tadqiqot natijalariga koʻra, eng katta narx oʻsishi ayniqsa Radeon RX 9070 XT hamda RX 9060 XT 16GB modellarida kuzatilishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, oʻxshash 16 GB xot hajmiga ega boʻlgan oddiy RX 9070 modeli shunga oʻxshash darajada keskin qimmatlashmaydi.

Hozirgi vaqtda Xitoyning yirik JD.com savdo maydonchasidagi joriy narxlar tahlil qilinganda, AMD mahsulotlari qiymatida hali sezilarli oʻzgarishlar koʻzga tashlanmagani aniqlandi. Shu bilan birga, asosiy raqobatchi hisoblangan NVIDIA kompaniyasining GeForce RTX 50 turkumidagi videokartalari allaqachon sezilarli darajada qimmatlashib ulgurgan.

Bozor vaziyati va raqobat ustunligi

Mazkur holat tufayli hozirgi vaqtda AMD va NVIDIA raqobatchi kartalarining chakana narxlari orasidagi tafovut tarixiy jihatdan eng yuqori choʻqqiga chiqdi. Natijada, AMD Radeon videokartalari xaridorlar uchun ancha tejamkor va foydali muqobil boʻlib qolmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Xitoy bozori uchun belgilangan yangi narx siyosati bosqichma-bosqich boshqa mintaqalarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, narxlarning biroz koʻtarilishiga qaramابان, mavjud narx farqi AMD mahsulotlarining global bozordagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.

RadeonVideokartalarAMDNarxlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26Sunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiSunʼiy intellekt va atom energiyasi kompaniyasi Fermi yangi rahbarini tanladiBugun, 03:21Google Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumGoogle Pixel 11 Pro va 11 Pro XL taqdim etildi: yangi flagmanlar haqida nimalar ma'lumBugun, 02:58Orbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaOrbital mexanika: Northrop Grumman sunʼiy yoʻldoshlar umrini uzaytirmoqdaBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi