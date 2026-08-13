Radeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqda
Yaqin kelajakda AMD kompaniyasining yangi avlodga mansub Radeon RX 9000 turkumidagi videokartalari narxining oshishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bozori uchun uchinchi chorakka moʻljallangan yangi tavsiya etilgan narxlar eʼlon qilingan boʻlib, ular asl qiymatdan 7 foizdan 20 foizgacha qimmatroq ekani maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Videocardz tahlilchilari keltirgan maʼlumotlarga koʻra, narxlarning oʻzgarishi turli modellarda turlicha namoyon boʻladi. Xususan, oʻtgan avlod vakili hisoblangan RX 7650 GRE modeli uchun narx farqi eng past koʻrsatkichni qayd etgan boʻlib, u atigi 5,6 foizni tashkil etmoqda.
Eng yuqori narx oʻsishi qaysi modellarga tegishli?Tadqiqot natijalariga koʻra, eng katta narx oʻsishi ayniqsa Radeon RX 9070 XT hamda RX 9060 XT 16GB modellarida kuzatilishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, oʻxshash 16 GB xot hajmiga ega boʻlgan oddiy RX 9070 modeli shunga oʻxshash darajada keskin qimmatlashmaydi.
Hozirgi vaqtda Xitoyning yirik JD.com savdo maydonchasidagi joriy narxlar tahlil qilinganda, AMD mahsulotlari qiymatida hali sezilarli oʻzgarishlar koʻzga tashlanmagani aniqlandi. Shu bilan birga, asosiy raqobatchi hisoblangan NVIDIA kompaniyasining GeForce RTX 50 turkumidagi videokartalari allaqachon sezilarli darajada qimmatlashib ulgurgan.
Bozor vaziyati va raqobat ustunligiMazkur holat tufayli hozirgi vaqtda AMD va NVIDIA raqobatchi kartalarining chakana narxlari orasidagi tafovut tarixiy jihatdan eng yuqori choʻqqiga chiqdi. Natijada, AMD Radeon videokartalari xaridorlar uchun ancha tejamkor va foydali muqobil boʻlib qolmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Xitoy bozori uchun belgilangan yangi narx siyosati bosqichma-bosqich boshqa mintaqalarga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, narxlarning biroz koʻtarilishiga qaramابان, mavjud narx farqi AMD mahsulotlarining global bozordagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.
…