Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Numerologik talqinlarda tug'ilgan kun raqami organizmning turli «nozik nuqtalari» bilan bog'lanadi, biroq bunday qarashning ilmiy dalili yo'q. 1, 10, 19 va 28 bo'g'imlar va mushaklar, 2, 11, 20 va 29 ruhiy holat, 3, 12, 21 va 30 bosh va oshqozon bilan bog'lanadi.
Nega kimdir bo‘g‘imlaridan, boshqasi esa oshqozon yoki tomoqdan tez-tez shikoyat qiladi? Numerologik talqinlarda hatto organizmning «nozik nuqtalari» ham tug‘ilgan kun raqami bilan bog‘lab tushuntiriladi.
Quyidagi ro‘yxatni tibbiy tashxis yoki kasallik prognozi sifatida emas, qiziqarli numerologik talqin sifatida qabul qilish kerak. Chunki insonning qaysi kasallikka moyilligi tug‘ilgan sananing raqami bilan belgilanishi ilmiy jihatdan isbotlanmagan.
1, 10, 19 va 28 — bo‘g‘imlar va mushaklar
Bu sanalarda tug‘ilganlar uchun numerologik talqinlarda tayanch-harakat tizimiga alohida e’tibor qaratiladi.
Uzoq vaqt harakatsiz o‘tirish, jismoniy zo‘riqish yoki noto‘g‘ri mashq qilish natijasida mushak va bo‘g‘imlarda noqulaylik paydo bo‘lishi mumkinligi ta’kidlanadi.
Ammo bunday alomatlar tug‘ilgan sanaga emas, turmush tarzi, jarohatlar, yosh va boshqa tibbiy omillarga bog‘liq bo‘lishi mumkin.
2, 11, 20 va 29 — ruhiy holat
Bu guruh emotsional ta’sirchanlik bilan bog‘lanadi.
Numerologik qarashlarda bunday insonlar tashqi muhit, munosabatlar va stressni kuchliroq qabul qilishi mumkin, deb hisoblanadi. Shu sabab dam olish, uyqu va hissiy chegaralarga e’tibor berish tavsiya etiladi.
Biroq uzoq davom etuvchi xavotir, tushkunlik yoki uyqu buzilishi numerologiya bilan emas, mutaxassis bilan muhokama qilinishi lozim bo‘lgan holatdir.
3, 12, 21 va 30 — bosh va oshqozon
Bu sanalarga oid talqinda bosh og‘rig‘i va hazm tizimi «nozik nuqta» sifatida ko‘rsatiladi.
Stress, suvsizlanish, uyqu yetishmasligi, ovqatlanish tartibining buzilishi kabi omillar haqiqatan ham bosh og‘rig‘i yoki oshqozon-ichak bezovtaligiga sabab bo‘lishi mumkin.
Shu bois bunday belgilar tez-tez takrorlansa, ularni faqat «raqamim shu ekan» deb qabul qilib qo‘yish to‘g‘ri emas.
4, 13, 22 va 31 — qon aylanishi va yurak
Numerologik ro‘yxatda ushbu sanalar yurak-qon tomir tizimi bilan bog‘langan.
Ammo yurak salomatligida tug‘ilgan kun raqamidan ko‘ra qon bosimi, xolesterin, chekish, qandli diabet, jismoniy faollik, vazn va irsiy omillar ancha muhim.
Ko‘krakda og‘riq, nafas qisishi yoki keskin holsizlik kabi belgilar bo‘lsa, bunday holatni numerologik talqin bilan izohlash mumkin emas.
5, 14 va 23 — tishlar va tomoq
Bu guruhda og‘iz bo‘shlig‘i, tishlar va tomoqqa e’tibor qaratish kerakligi aytiladi.
Amalda esa tish salomatligi gigiyena, ovqatlanish, stomatologik nazorat va genetikaga bog‘liq. Tomoq muammolari esa infeksiya, allergiya, refluks yoki boshqa sabablar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Ya’ni bu yerda ham tug‘ilgan sana faqat ramziy talqin sifatida qoladi.
6, 15 va 24 — quloq, burun va ko‘zlar
Numerologiyada bu sanalar sezgi a’zolari bilan bog‘lanadi.
Ko‘rish qobiliyati, eshitish yoki burun bilan bog‘liq muammolar esa tibbiyotda mutlaqo boshqa omillar asosida baholanadi.
Ayniqsa ko‘rish yoki eshitishda keskin o‘zgarish sezilsa, uni «mening tug‘ilgan sanam shu» deb kechiktirib yurish xavfli bo‘lishi mumkin.
7, 16 va 25 — siydik-jinsiy tizim
Bu sanalarda tug‘ilganlarga oid talqinlarda buyrak, siydik yo‘llari va reproduktiv tizim «e’tibor talab qiladigan soha» sifatida keltiriladi.
Ammo bunday tizimlarga oid og‘riq, achishish, qon kelish yoki boshqa o‘zgarishlar bo‘lsa, ular tibbiy tekshiruvni talab qilishi mumkin.
Bu yerda numerologik qarashni tashxis o‘rniga ishlatish mutlaqo to‘g‘ri emas.
8, 17 va 26 — immunitet va tayanch-harakat tizimi
Bu toifada immunitet, suyaklar, bo‘g‘imlar va mushaklar tilga olinadi.
Immun tizimining holatiga uyqu, ovqatlanish, infeksiyalar, surunkali kasalliklar, stress va ayrim dorilar ta’sir qilishi mumkin.
«Immunitetim tug‘ilgan sanam tufayli kuchsiz» degan xulosa esa ilmiy asosga ega emas.
9, 18 va 27 — bosh va ichak tizimi
Numerologik talqinda ushbu sanalar bosh sohasi hamda ichakning pastki qismi bilan bog‘lanadi.
Bosh og‘rig‘i, ich qotishi, qon ketishi yoki ichak faoliyatidagi sezilarli o‘zgarishlar turli sabablarga ega bo‘lishi mumkin. Ayniqsa alomatlar davomli bo‘lsa, ularni tekshirish muhim.
Tug‘ilgan sana haqiqatan kasallikni belgilaydimi?
Qisqa javob — buning ishonchli ilmiy dalili yo‘q.
Inson salomatligiga genetika, yosh, jins, ovqatlanish, jismoniy faollik, uyqu, zararli odatlar, infeksiyalar, atrof-muhit va mavjud kasalliklar kabi ko‘plab omillar ta’sir qiladi.
Shuning uchun tug‘ilgan sana bo‘yicha «nozik a’zo»ni aniqlash qiziqarli o‘yin bo‘lishi mumkin, ammo u tibbiy tekshiruvning o‘rnini bosmaydi.
Eng to‘g‘ri yondashuv — raqamdan qo‘rqish emas, tanangizdagi real o‘zgarishlarga e’tibor berish.
Sizning sanangizga berilgan ta’rif qay darajada mos keldi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…