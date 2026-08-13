Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)
Lionel Messi otasi va uzoq yillar davomida eng yaqin suyanchi bo'lgan Xorxe Messining 68 yoshida vafot etganidan so'ng, ruhiy va jismoniy jihatdan og'ir holatda ekanini bildirib, unga ta'sirli maktub yo'lladi. Xorxe Messi uzoq davom etgan xastalikdan so'ng Rosario shahridagi klinikada olamdan o'tgan va Messining «Barselona»dagi ilk qadamlaridan boshlab uning agenti hamda eng yaqin maslahatchisi bo'lgan.
Argentina terma jamoasi va «Inter Mayami» klubi sardori, 39 yoshli Lionel Messi otasi hamda uzoq yillar davomida uning eng yaqin suyanchi — Xorxe Messining vafotidan so‘ng juda mahzun va ta’sirli post e’lon qildi. Ushbu nomada afsonaviy futbolchi ruhiy va jismoniy jihatdan murakkab holatda ekanini hamda futbolchilik faoliyatini davom ettirishi so‘roq ostida qolganini yashirmadi.
Ma’lumot uchun, Xorxe Messi uzoq vaqt davom etgan xastalikdan so‘ng Rosario shahridagi klinikada 68 yoshida olamdan o‘tdi. U Messining «Barselona»dagi ilk qadamlaridan tortib, butun faoliyati davomida agenti va eng yaqin maslahatchisi bo‘lgan edi.
«Sizsiz nima qilishimni bilmayman»
Messi Instagram sahifasida otasi xotirasiga bag‘ishlab qoldirgan postida o‘zining ichki kechinmalari bilan bo‘lishdi:
«Men sizsiz nima qilishimni, qanday qilib hayotimni davom ettirishni ham bilmayman. Men butun umr faqat futbol o‘ynadim, endi esa buni yana uzoq vaqt davom ettira olishim qiyin. Siz boshidanoq yonimda edingiz. Oxirigacha juda oz qolgandi. Nega yana bir oz sabr qilmadingiz, shunda buni birgalikda yakunlashimiz mumkin edi-ku?» — deya yozdi Messi.
JCH-2026: Otaning so‘nggi istagi va maydondagi ko‘z yoshlar
Messining ta’kidlashicha, uning JCH-2026 turnirida ishtirok etishining bosh sababchisi aynan otasining iltimosi va istagi bo‘lgan. Biroq, musobaqa boshlanishiga bir necha kun qolganda Xorxe Messining salomatligi keskin yomonlashgan va u AQSHdagi o‘yinlarga tashrif buyura olmagan.
Jazoirga qarshi xet-trik va yig‘i: Guruh bosqichidagi ilk o‘yinda uchta gol urgan Messi birinchi golini nishonlayotganda ko‘z yoshlarini tutib tura olmagan edi. Keyinchalik u bu yig‘i «futbolga aloqasi bo‘lmagan» va oilasidagi og‘ir kunlar sabab ekanini ochiqladi.
Final va limitning tugashi: Argentina finalda qo‘shimcha vaqtda Ispaniyaga mag‘lub bo‘ldi. Messi finalda otasi uchun g‘alaba qozonishni istaganini, ammo jismoniy va ruhiy imkoniyatlari tugaganini tan oldi:
«Endi oyoqlarim boshqa chiday olmadi. Bu safar jismoniy imkoniyatlarim chegarasidan oshib ketishga harakat qildim, ammo uddalay olmadim. Biz chempion bo‘la olmadik, lekin yana bir bor siz haq bo‘lib chiqdingiz: men u yerda bo‘lishim va o‘ynashim kerak edi».
Ota yo‘lidan: Farzandlar tarbiyasidagi davomchilik
Futboldagi faoliyati so‘roq ostida turgan Messi endi bor e’tiborini otasining o‘gitlariga amal qilgan holda o‘z farzandlarini tarbiyalashga qaratishini ta’kidladi.
«Sizni juda sog‘inaman, ammo siz doimo yonimda bo‘lasiz — ayniqsa farzandlarimni tarbiyalashda. Chunki men ularni siz meni qanday tarbiyalagan bo‘lsangiz, xuddi shunday voyaga yetkazaman», — deydi «Inter Mayami» sardori.
Millionlab muxlislar va sport jamoatchiligi ushbu og‘ir damlarda Jahon chempioniga dalda bildirmoqda va uning katta futboldan ketish yoki qolmaslik bo‘yicha yakuniy qarorini kutmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…