Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)

·66·Sport
Otasizlik dardini his qilgan inson: Messi marhum otasiga maktub yozdi (video)
Qisqacha

Lionel Messi otasi va uzoq yillar davomida eng yaqin suyanchi bo'lgan Xorxe Messining 68 yoshida vafot etganidan so'ng, ruhiy va jismoniy jihatdan og'ir holatda ekanini bildirib, unga ta'sirli maktub yo'lladi. Xorxe Messi uzoq davom etgan xastalikdan so'ng Rosario shahridagi klinikada olamdan o'tgan va Messining «Barselona»dagi ilk qadamlaridan boshlab uning agenti hamda eng yaqin maslahatchisi bo'lgan.

Argentina terma jamoasi va «Inter Mayami» klubi sardori, 39 yoshli Lionel Messi otasi hamda uzoq yillar davomida uning eng yaqin suyanchi — Xorxe Messining vafotidan so‘ng juda mahzun va ta’sirli post e’lon qildi. Ushbu nomada afsonaviy futbolchi ruhiy va jismoniy jihatdan murakkab holatda ekanini hamda futbolchilik faoliyatini davom ettirishi so‘roq ostida qolganini yashirmadi.

Ma’lumot uchun, Xorxe Messi uzoq vaqt davom etgan xastalikdan so‘ng Rosario shahridagi klinikada 68 yoshida olamdan o‘tdi. U Messining «Barselona»dagi ilk qadamlaridan tortib, butun faoliyati davomida agenti va eng yaqin maslahatchisi bo‘lgan edi.

«Sizsiz nima qilishimni bilmayman»

Messi Instagram sahifasida otasi xotirasiga bag‘ishlab qoldirgan postida o‘zining ichki kechinmalari bilan bo‘lishdi:

«Men sizsiz nima qilishimni, qanday qilib hayotimni davom ettirishni ham bilmayman. Men butun umr faqat futbol o‘ynadim, endi esa buni yana uzoq vaqt davom ettira olishim qiyin. Siz boshidanoq yonimda edingiz. Oxirigacha juda oz qolgandi. Nega yana bir oz sabr qilmadingiz, shunda buni birgalikda yakunlashimiz mumkin edi-ku?» — deya yozdi Messi.

JCH-2026: Otaning so‘nggi istagi va maydondagi ko‘z yoshlar

Messining ta’kidlashicha, uning JCH-2026 turnirida ishtirok etishining bosh sababchisi aynan otasining iltimosi va istagi bo‘lgan. Biroq, musobaqa boshlanishiga bir necha kun qolganda Xorxe Messining salomatligi keskin yomonlashgan va u AQSHdagi o‘yinlarga tashrif buyura olmagan.

  • Jazoirga qarshi xet-trik va yig‘i: Guruh bosqichidagi ilk o‘yinda uchta gol urgan Messi birinchi golini nishonlayotganda ko‘z yoshlarini tutib tura olmagan edi. Keyinchalik u bu yig‘i «futbolga aloqasi bo‘lmagan» va oilasidagi og‘ir kunlar sabab ekanini ochiqladi.

  • Final va limitning tugashi: Argentina finalda qo‘shimcha vaqtda Ispaniyaga mag‘lub bo‘ldi. Messi finalda otasi uchun g‘alaba qozonishni istaganini, ammo jismoniy va ruhiy imkoniyatlari tugaganini tan oldi:

    «Endi oyoqlarim boshqa chiday olmadi. Bu safar jismoniy imkoniyatlarim chegarasidan oshib ketishga harakat qildim, ammo uddalay olmadim. Biz chempion bo‘la olmadik, lekin yana bir bor siz haq bo‘lib chiqdingiz: men u yerda bo‘lishim va o‘ynashim kerak edi».

Ota yo‘lidan: Farzandlar tarbiyasidagi davomchilik

Futboldagi faoliyati so‘roq ostida turgan Messi endi bor e’tiborini otasining o‘gitlariga amal qilgan holda o‘z farzandlarini tarbiyalashga qaratishini ta’kidladi.

«Sizni juda sog‘inaman, ammo siz doimo yonimda bo‘lasiz — ayniqsa farzandlarimni tarbiyalashda. Chunki men ularni siz meni qanday tarbiyalagan bo‘lsangiz, xuddi shunday voyaga yetkazaman», — deydi «Inter Mayami» sardori.

Millionlab muxlislar va sport jamoatchiligi ushbu og‘ir damlarda Jahon chempioniga dalda bildirmoqda va uning katta futboldan ketish yoki qolmaslik bo‘yicha yakuniy qarorini kutmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Lionel MessiJorge MessiArgentinaInter MiamiBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:37Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:136 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdiBugun, 09:45Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)Bugun, 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi