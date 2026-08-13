«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!

·40·Sport
«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!
Qisqacha

«PSJ» «Aston Villa»ni 2:1 hisobida mag'lub etib, UYEFA Superkubogini qatorasiga ikkinchi yil qo'lga kiritdi. Zalsburgdagi «Red Bull Arena»da o'tgan uchrashuvda parijliklar safida Xvicha Kvaratsxeliya 20-daqiqada, Dezire Due esa 61-daqiqada gol urdi, «Aston Villa»ning yagona goliga 45-daqiqada Madjo mualliflik qildi. UYEFA Superkubogi-2026 bahsi 12 avgust kuni o'tkazildi. Luis Enrike shogirdlari yangi mavsumni yana bir nufuzli sovrin bilan boshladi.

Avstriyaning Zalsburg shahridagi muhtasham «Red Bull Arena» stadionida Yevropa futbolining joriy mavsumdagi ilk tituli — UYEFA Superkubogi o‘z egasini topdi. Murosasiz kechgan bellashuvda Chempionlar ligasi g‘olibi Fransiyaning «PSJ» klubi va Yevropa ligasi chempioni Angliyaning «Aston Villa» jamoalari kuch sinashdi.

Luis Enrike shogirdlari shiddatli va dramalarga boy kechgan bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, qatorasiga ikkinchi yil qit’aning bosh Superkubogini o‘z muzeyiga olib ketdi.

Kvaratsxeliya va Duening gollari «PSJ»ga zafar keltirdi

O‘yin kutilganidek parijliklarning ketma-ket hujumlari bilan boshlandi. Tezkor gol esa uzoq kuttirmadi: 20-daqiqada Xvicha Kvaratsxeliya raqib himoyasini yorib kirib, hisobni ochdi — 1:0.

Birinchi bo‘lim tugashi arafasida Angliya klubi vaziyatni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. 45-daqiqada Madjo «PSJ» darvozaboni Matvey Safonovni dog‘da qoldirib, tablodagi hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Ikkinchi bo‘limda Luis Enrike maydonga Usmon Dembeleni tushirib, hujum chizig‘ini yanada kuchaytirdi. Bu o‘z samarasini berdi — 61-daqiqada yosh iqtidor egasi Dezire Due parijliklarning g‘alaba golini urdi va kubok taqdirini hal qildi — 2:1.

UYEFA Superkubogi-2026

«PSJ» (Fransiya) — «Aston Villa» (Angliya) — 2:1

12 avgust. Zalsburg, «Red Bull Arena».

  • Gollar: Kvaratsxeliya (20), Due (61) — Madjo (45).

  • «PSJ»: Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh (Ernandes, 75), Zair-Emeri, Vitinya, Nevesh (Ruis, 75), Akliush (Dembele, 46), Kvaratsxeliya (Beraldo, 88), Due (Mayulu, 87).

  • «Aston Villa»: Bizot, Kesh, Lindelyof, Torres (Mingz, 79), Matsen, Kamara (Bogard, 72), Gomes (Barkli, 79), Makginn (Alisson, 73), Hemmings, Buendia, Madjo (Abraham, 72).

  • Ogohlantirishlar: Torres (51), Gomes (64), Makginn (72).

Luis Enrike jamoasining gegemoniyasi davom etadi

Ushbu g‘alaba orqali «PSJ» yangi mavsumni yana bir nufuzli trofey bilan boshladi va o‘z gegemoniyasini mustahkamladi. Unai Emeri boshchiligidagi «Aston Villa» esa oxirgi daqiqalargacha kurashgan bo‘lsa-da, parijliklarning mahorati va tajribasi oldida ojiz qoldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Paris Saint-GermainAston VillaUEFA Super CupKhvicha KvaratskheliaLuis Enrique
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umarali Rahmonaliyevga Yevropadan xaridor chiqdi: «Lans» skautlari Ozarboyjonda!Umarali Rahmonaliyevga Yevropadan xaridor chiqdi: «Lans» skautlari Ozarboyjonda!Bugun, 09:16«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?«Istiqlol»dan muhim qaror: Masharipov va Ashurmatov yangi mavsumni qaysi raqamlarda boshlaydi?Bugun, 09:03Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Zlatko Dalich BAA milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 08:52Leagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdiLeagues Cup musobaqasi: Lionel Messi qaytdi, ammo Inter Mayami turnirdan chiqib ketdiBugun, 07:51Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skellining transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 02:50Tottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaTottenxem sardori Cristian Romero Atletiko Madridga oʻtmoqdaBugun, 02:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi