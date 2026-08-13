«PSJ» «Aston Villa»ni mag‘lub etib, UYEFA Superkubogini qo‘lga kiritdi!
«PSJ» «Aston Villa»ni 2:1 hisobida mag'lub etib, UYEFA Superkubogini qatorasiga ikkinchi yil qo'lga kiritdi. Zalsburgdagi «Red Bull Arena»da o'tgan uchrashuvda parijliklar safida Xvicha Kvaratsxeliya 20-daqiqada, Dezire Due esa 61-daqiqada gol urdi, «Aston Villa»ning yagona goliga 45-daqiqada Madjo mualliflik qildi. UYEFA Superkubogi-2026 bahsi 12 avgust kuni o'tkazildi. Luis Enrike shogirdlari yangi mavsumni yana bir nufuzli sovrin bilan boshladi.
Avstriyaning Zalsburg shahridagi muhtasham «Red Bull Arena» stadionida Yevropa futbolining joriy mavsumdagi ilk tituli — UYEFA Superkubogi o‘z egasini topdi. Murosasiz kechgan bellashuvda Chempionlar ligasi g‘olibi Fransiyaning «PSJ» klubi va Yevropa ligasi chempioni Angliyaning «Aston Villa» jamoalari kuch sinashdi.
Luis Enrike shogirdlari shiddatli va dramalarga boy kechgan bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, qatorasiga ikkinchi yil qit’aning bosh Superkubogini o‘z muzeyiga olib ketdi.
Kvaratsxeliya va Duening gollari «PSJ»ga zafar keltirdi
O‘yin kutilganidek parijliklarning ketma-ket hujumlari bilan boshlandi. Tezkor gol esa uzoq kuttirmadi: 20-daqiqada Xvicha Kvaratsxeliya raqib himoyasini yorib kirib, hisobni ochdi — 1:0.
Birinchi bo‘lim tugashi arafasida Angliya klubi vaziyatni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. 45-daqiqada Madjo «PSJ» darvozaboni Matvey Safonovni dog‘da qoldirib, tablodagi hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Ikkinchi bo‘limda Luis Enrike maydonga Usmon Dembeleni tushirib, hujum chizig‘ini yanada kuchaytirdi. Bu o‘z samarasini berdi — 61-daqiqada yosh iqtidor egasi Dezire Due parijliklarning g‘alaba golini urdi va kubok taqdirini hal qildi — 2:1.
UYEFA Superkubogi-2026
«PSJ» (Fransiya) — «Aston Villa» (Angliya) — 2:1
12 avgust. Zalsburg, «Red Bull Arena».
Gollar: Kvaratsxeliya (20), Due (61) — Madjo (45).
«PSJ»: Safonov, Hakimi, Markinos, Pacho, Mendesh (Ernandes, 75), Zair-Emeri, Vitinya, Nevesh (Ruis, 75), Akliush (Dembele, 46), Kvaratsxeliya (Beraldo, 88), Due (Mayulu, 87).
«Aston Villa»: Bizot, Kesh, Lindelyof, Torres (Mingz, 79), Matsen, Kamara (Bogard, 72), Gomes (Barkli, 79), Makginn (Alisson, 73), Hemmings, Buendia, Madjo (Abraham, 72).
Ogohlantirishlar: Torres (51), Gomes (64), Makginn (72).
Luis Enrike jamoasining gegemoniyasi davom etadi
Ushbu g‘alaba orqali «PSJ» yangi mavsumni yana bir nufuzli trofey bilan boshladi va o‘z gegemoniyasini mustahkamladi. Unai Emeri boshchiligidagi «Aston Villa» esa oxirgi daqiqalargacha kurashgan bo‘lsa-da, parijliklarning mahorati va tajribasi oldida ojiz qoldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…