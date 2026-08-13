6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi
«PSJ»ning UYEFA Superkubogida «Aston Villa» ustidan 2:1 hisobidagi g'alabasi Luis Enrikening faoliyatidagi 6-yevrokubok sovriniga aylandi. U «Barselona» va «PSJ» bilan 3 ta Chempionlar ligasi hamda 3 ta UYEFA Superkubogini qo'lga kiritib, ser Aleks Fergyuson va Jovanni Trapattoniga tenglashdi. Luis Enrike 10 ta sovringa ega Karlo Anchelotti va 7 ta sovringa ega Pep Gvardioladan keyin yevrokuboklar tarixida uchinchi o'ringa ko'tarildi.
«PSJ»ning UYEFA Superkubogida «Aston Villa» ustidan qozongan 2:1 hisobidagi dramatik g‘alabasi nafaqat parijliklar muzeyiga navbatdagi trofeyni olib keldi, balki jamoa bosh murabbiyi Luis Enrike uchun ham faoliyatidagi tarixiy bosqichga aylandi.
Ispaniyalik 56 yoshli mutaxassis qo‘lga kiritilgan yevrokuboklar soni bo‘yicha jahon futboli afsonalari bilan bir qatorga ko‘tarildi.
Fergyuson va Trapattoni darajasida: Yevrokuboklar bo‘yicha TOP-3
Ushbu UYEFA Superkubogi Luis Enrike faoliyatidagi 6-yevrokubok sovrini bo‘ldi (u 3 marta Chempionlar ligasida va 3 marta UYEFA Superkubogida zafar kuchgan). Ushbu natijalarni u «Barselona» va «PSJ» klublarini boshqargan holda rasmiylashtirgan.
Ushbu g‘alaba orqali ispaniyalik murabbiy yevrokuboklar soni bo‘yicha «Manchester Yunayted» afsonasi ser Aleks Fergyuson hamda italiyalik mashhur murabbiy Jovanni Trapattoniga yetib olib, faxrli uchinchi o‘ringa ko‘tarildi.
Yevropa futboli tarixida Enrikedan oldinda faqat ikki murabbiy bor:
Karlo Anchelotti («Milan», «Real Madrid») — 10 ta yevrokubok;
Pep Gvardiola («Barselona», «Bavariya», «Manchester Siti») — 7 ta yevrokubok;
Luis Enrike («Barselona», «PSJ») — 6 ta yevrokubok.
100 foizlik natija: Zinedin Zidanning rekordi ortda qoldi
Luis Enrike yevrokuboklar finalidagi betakror ko‘rsatkichi bilan ham tarixga kirdi. Ispaniyalik mutaxassis faoliyati davomida yevrokuboklarda 6 ta finalga chiqib, ularning barchasida (100%) g‘alaba qozongan.
Bu ko‘rsatkich orqali u o‘z vaqtida «Real» bilan 5 ta yevrokubok finalining barchasida zafar quchgan afsonaviy Zinedin Zidanni ortda qoldirdi. Enrikening bu rekordli seriyasi va yuqori taktik salohiyati «PSJ»ning yangi mavsumda ham Yevropa maydonlaridagi favoritligini ta’minlamoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…