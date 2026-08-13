6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi

·76·Sport
6 ta final, 6 ta g‘alaba: Enrike yevrokuboklarda dahshatli rekord o‘rnatdi
Qisqacha

«PSJ»ning UYEFA Superkubogida «Aston Villa» ustidan 2:1 hisobidagi g'alabasi Luis Enrikening faoliyatidagi 6-yevrokubok sovriniga aylandi. U «Barselona» va «PSJ» bilan 3 ta Chempionlar ligasi hamda 3 ta UYEFA Superkubogini qo'lga kiritib, ser Aleks Fergyuson va Jovanni Trapattoniga tenglashdi. Luis Enrike 10 ta sovringa ega Karlo Anchelotti va 7 ta sovringa ega Pep Gvardioladan keyin yevrokuboklar tarixida uchinchi o'ringa ko'tarildi.

«PSJ»ning UYEFA Superkubogida «Aston Villa» ustidan qozongan 2:1 hisobidagi dramatik g‘alabasi nafaqat parijliklar muzeyiga navbatdagi trofeyni olib keldi, balki jamoa bosh murabbiyi Luis Enrike uchun ham faoliyatidagi tarixiy bosqichga aylandi.

Ispaniyalik 56 yoshli mutaxassis qo‘lga kiritilgan yevrokuboklar soni bo‘yicha jahon futboli afsonalari bilan bir qatorga ko‘tarildi.

Fergyuson va Trapattoni darajasida: Yevrokuboklar bo‘yicha TOP-3

Ushbu UYEFA Superkubogi Luis Enrike faoliyatidagi 6-yevrokubok sovrini bo‘ldi (u 3 marta Chempionlar ligasida va 3 marta UYEFA Superkubogida zafar kuchgan). Ushbu natijalarni u «Barselona» va «PSJ» klublarini boshqargan holda rasmiylashtirgan.

Ushbu g‘alaba orqali ispaniyalik murabbiy yevrokuboklar soni bo‘yicha «Manchester Yunayted» afsonasi ser Aleks Fergyuson hamda italiyalik mashhur murabbiy Jovanni Trapattoniga yetib olib, faxrli uchinchi o‘ringa ko‘tarildi.

Yevropa futboli tarixida Enrikedan oldinda faqat ikki murabbiy bor:

  1. Karlo Anchelotti («Milan», «Real Madrid») — 10 ta yevrokubok;

  2. Pep Gvardiola («Barselona», «Bavariya», «Manchester Siti») — 7 ta yevrokubok;

  3. Luis Enrike («Barselona», «PSJ») — 6 ta yevrokubok.

100 foizlik natija: Zinedin Zidanning rekordi ortda qoldi

Luis Enrike yevrokuboklar finalidagi betakror ko‘rsatkichi bilan ham tarixga kirdi. Ispaniyalik mutaxassis faoliyati davomida yevrokuboklarda 6 ta finalga chiqib, ularning barchasida (100%) g‘alaba qozongan.

Bu ko‘rsatkich orqali u o‘z vaqtida «Real» bilan 5 ta yevrokubok finalining barchasida zafar quchgan afsonaviy Zinedin Zidanni ortda qoldirdi. Enrikening bu rekordli seriyasi va yuqori taktik salohiyati «PSJ»ning yangi mavsumda ham Yevropa maydonlaridagi favoritligini ta’minlamoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Luis EnriquePSGCarlo AncelottiPep GuardiolaAston Villa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaZion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaBugun, 12:38Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorElliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorBugun, 12:34Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:37Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi