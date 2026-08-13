Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)

·58·Sport
Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)
Qisqacha

Lionel Messi maydonga qaytgan bahsda «Inter Mayami» o'z maydonida «Leon»ga 2:3 hisobida yutqazdi. Messi otasi Xorxe Messining vafoti sababli o'tkazib yuborgan o'yinlaridan keyin zaxiradan 46-daqiqada maydonga tushdi. «Inter Mayami» safida Pinter va Brayt gol urgan bo'lsa, «Leon»ning g'alabasini Archilaning dubli hamda Domingesning goli ta'minladi. Mag'lubiyatdan so'ng jamoa keyingi bosqichga chiqish uchun qolgan turlarda g'alaba qozonishi kerak.

Shimoliy va Markaziy Amerika klublari o‘rtasida davom etayotgan nufuzli Ligalar kubogi musobaqasining 3-turidan o‘rin olgan bahsda muxlislar katta hayajon va kutilmagan natijaga guvoh bo‘lishdi. AQSHning «Inter Mayami» klubi o‘z maydonida Meksikaning «Leon» jamoasini qabul qilib, gollarga boy kechgan bellashuvda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Ushbu uchrashuvning eng e’tiborli jihati Lionel Messining maydonga qaytishi bo‘ldi.

Messining qaytishi va ikkinchi bo‘limdagi drama

Argentinalik afsonaviy futbolchi otasi Xorxe Messining vafoti sababli boshidan kechirgan og‘ir kunlar tufayli jamoasining so‘nggi bir nechta o‘yinlarini o‘tkazib yuborgan edi. Murabbiylar shtabi Messini ushbu bahsda zaxirada qoldirib, 46-daqiqada (ikkinchi bo‘lim boshida) maydonga tushirdi.

O‘yin shiddatli kurashlar ostida kechdi:

  • 42-daqiqada Pinter «Inter Mayami»ni oldinga olib chiqdi — 1:0.

  • 50-daqiqada meksikaliklar vakili Archila hisobni tenglashtirdi — 1:1.

  • 53-daqiqada mayamiliklar yarimhimoyachisi Brayt yana mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 2:1.

  • Biroq «Leon» kambek qila oldi: 61-daqiqada Dominges hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa, 83-daqiqada Archila dublini rasmiylashtirib, mehmonlarga g‘alaba keltirdi — 2:3.

Ligalar kubogi. 3-tur

«Inter Mayami» (AQSH) — «Leon» (Meksika) — 2:3

13 avgust. «Nu Stadium».

  • Gollar: Pinter (42), Brayt (53) — Archila (50, 83), Dominges (61).

  • «Inter Mayami»: Rios Novo, Frey (Mura, 86), Lujan, Allen (Regilon, 64), Mikael (Kaysedo, 33), Kazemiro, De Paul, Brayt, Delinoys (Plambek, 65), Pinter (Messi, 46), Segoviya.

«Inter Mayami»ning turnirdagi holati

Eslatib o‘tamiz, «Inter Mayami» 2023 yilda aynan ushbu Ligalar kubogi turnirida zafar kuchib, o‘z tarixidagi ilk trofeyni qo‘lga kiritgan edi. Ushbu kutilmagan mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun keyingi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishiga to‘g‘ri keladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Lionel MessiInter MiamiLeónLeagues CupMeksika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaZion Suzuki qishki transferda Yuventus safiga qoʻshilishi kutilmoqdaBugun, 12:38Elliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorElliot Anderson Manchester Siti safida debyut qilishga tayyorBugun, 12:34Yuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaYuventus Zion Suzukini ijaraga olishga harakat qilmoqdaBugun, 12:12Mikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:57Eduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiEduardo Kamavinga Manchester Yunayted taklifini rad etdiBugun, 10:37Lionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiLionel Messi otasining vafotidan soʻng maydonga qaytdiBugun, 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi