Messi maydonga qaytdi, ammo «Inter Mayami» yutqazdi (video)
Lionel Messi maydonga qaytgan bahsda «Inter Mayami» o'z maydonida «Leon»ga 2:3 hisobida yutqazdi. Messi otasi Xorxe Messining vafoti sababli o'tkazib yuborgan o'yinlaridan keyin zaxiradan 46-daqiqada maydonga tushdi. «Inter Mayami» safida Pinter va Brayt gol urgan bo'lsa, «Leon»ning g'alabasini Archilaning dubli hamda Domingesning goli ta'minladi. Mag'lubiyatdan so'ng jamoa keyingi bosqichga chiqish uchun qolgan turlarda g'alaba qozonishi kerak.
Shimoliy va Markaziy Amerika klublari o‘rtasida davom etayotgan nufuzli Ligalar kubogi musobaqasining 3-turidan o‘rin olgan bahsda muxlislar katta hayajon va kutilmagan natijaga guvoh bo‘lishdi. AQSHning «Inter Mayami» klubi o‘z maydonida Meksikaning «Leon» jamoasini qabul qilib, gollarga boy kechgan bellashuvda 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Ushbu uchrashuvning eng e’tiborli jihati Lionel Messining maydonga qaytishi bo‘ldi.
Messining qaytishi va ikkinchi bo‘limdagi drama
Argentinalik afsonaviy futbolchi otasi Xorxe Messining vafoti sababli boshidan kechirgan og‘ir kunlar tufayli jamoasining so‘nggi bir nechta o‘yinlarini o‘tkazib yuborgan edi. Murabbiylar shtabi Messini ushbu bahsda zaxirada qoldirib, 46-daqiqada (ikkinchi bo‘lim boshida) maydonga tushirdi.
O‘yin shiddatli kurashlar ostida kechdi:
42-daqiqada Pinter «Inter Mayami»ni oldinga olib chiqdi — 1:0.
50-daqiqada meksikaliklar vakili Archila hisobni tenglashtirdi — 1:1.
53-daqiqada mayamiliklar yarimhimoyachisi Brayt yana mezbonlarni oldinga olib chiqdi — 2:1.
Biroq «Leon» kambek qila oldi: 61-daqiqada Dominges hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa, 83-daqiqada Archila dublini rasmiylashtirib, mehmonlarga g‘alaba keltirdi — 2:3.
Ligalar kubogi. 3-tur
«Inter Mayami» (AQSH) — «Leon» (Meksika) — 2:3
13 avgust. «Nu Stadium».
Gollar: Pinter (42), Brayt (53) — Archila (50, 83), Dominges (61).
«Inter Mayami»: Rios Novo, Frey (Mura, 86), Lujan, Allen (Regilon, 64), Mikael (Kaysedo, 33), Kazemiro, De Paul, Brayt, Delinoys (Plambek, 65), Pinter (Messi, 46), Segoviya.
«Inter Mayami»ning turnirdagi holati
Eslatib o‘tamiz, «Inter Mayami» 2023 yilda aynan ushbu Ligalar kubogi turnirida zafar kuchib, o‘z tarixidagi ilk trofeyni qo‘lga kiritgan edi. Ushbu kutilmagan mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa keyingi bosqich masalasini hal qilish uchun keyingi turlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushishiga to‘g‘ri keladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…