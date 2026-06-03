Doppelgängerin der Sängerin Jasmin gefunden

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Doppelgängerin der Sängerin Jasmin gefunden

Videos eines Mädchens, das der Sängerin Jasmin zum Verwechseln ähnlich sieht, werden in den sozialen Medien breit diskutiert.

Im folgenden Video spricht das Mädchen darüber, ob sie der Sängerin Jasmin ähnelt oder nicht. Sie erzählt, dass ihr Umfeld sie ständig mit Jasmin vergleicht.

Viele Nutzer betonen, dass ihr Aussehen, ihre Gesichtszüge und bestimmte Bewegungen an die berühmte Sängerin erinnern. Deshalb hat das Mädchen in kurzer Zeit großes Interesse im Netz geweckt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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