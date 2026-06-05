Tausende Fans in Namangan begeisterten Yulduz Usmonova (Video)

Der Besuch der Volkskünstlerin Usbekistans, Yulduz Usmonova, in Namangan sorgte für noch größeres Aufsehen als erwartet.

Viele Fans versammelten sich im Voraus auf den Straßen, die ihr Auto passieren würde, um die Sängerin zu begrüßen. Sobald Yulduz Usmonovas Auto erschien, brachen in der Menge Jubelrufe, Applaus und freudige Geräusche aus.

Die Sängerin blieb ihren Fans nicht gleichgültig – sie kurbelte das Autofenster herunter und winkte allen herzlich zu. Dies hob die Stimmung der Versammelten noch weiter.

Zu Beginn des Konzerts erstaunte die Anzahl der Zuschauer alle. Es hatten sich so viele Menschen versammelt, dass sogar die Sängerin selbst von dieser Aufmerksamkeit und Zuneigung überrascht war und ihre Freude nicht verbergen konnte.

Dieses Ereignis hat sich in den sozialen Netzwerken weit verbreitet und wird von den Fans mit warmen Worten und Staunen aufgenommen.