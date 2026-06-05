Ziyoda präsentiert ihre wunderbare Single „Yomoney“

Die beliebte usbekische Sängerin Ziyoda bereitet sich darauf vor, ihren Fans ihre neueste musikalische Neuheit zu präsentieren. Die Künstlerin gab über ihre Social-Media-Kanäle bekannt, dass ihr neuer Song mit dem Titel „Yomoney“ bald erscheinen wird.

Die Sängerin postete ein kurzes Video mit der Aufschrift: „Bald gibt es einen neuen Song für euch – ‚Yomoney‘.“ Diese Ankündigung erregte schnell die Aufmerksamkeit der Fans und führte zu zahlreichen Kommentaren.

Fans, die Ziyodas Werk verfolgen, haben großes Interesse an dem neuen Song bekundet und der Sängerin Glück und Erfolg gewünscht. Einige bemerkten, dass der Titel des Songs einzigartig ist, und zeigten sich neugierig auf den Stil der Premiere.