Rayhons erwarteter Song „No Stress“ auf allen Plattformen veröffentlicht

Der mit Spannung erwartete neue Song und das Musikvideo „No Stress“ der Sängerin Rayhon Ganiyeva wurden heute auf allen Musikplattformen veröffentlicht.

Rayhon gab auf ihrer Social-Media-Seite bekannt, dass der Song nun auf Radiosendern, ihrem YouTube-Kanal und Musikplattformen zu hören ist.

Die Sängerin betonte, dass sie gespannt auf die Meinungen und Kommentare ihrer Fans wartet und jedes Kunstwerk für die Liebe und Unterstützung der Zuhörer geschaffen wird.

„Ich hoffe, der Song gefällt euch. Lasst uns immer zusammen sein und, was am wichtigsten ist, niemals Stress haben“, schrieb Rayhon.