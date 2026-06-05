Via-Marokand-Mitglied überrascht alle, indem es Mikrofon auf der Bühne verkehrt herum hält

Rashid, ein Mitglied der Band „Via Marokand“, teilte auf seiner Social-Media-Seite ein Video, das seine Fans amüsierte. Es zeigt einen lustigen Vorfall, der sich während einer seiner Shows ereignete.

Im Video ist zu sehen, wie Rashid das Mikrofon verkehrt herum hält, während die Bandmitglieder einen Song aufführen. Seine Bühnenpartnerin Aziza bemerkte die Situation und versuchte, den Sänger durch Gesten darauf hinzuweisen.

Rashid hinterließ auch einen humorvollen Kommentar unter dem Video. „Ich schätze, ich bin der zweite Mensch auf der Welt, der ein Mikrofon verkehrt herum hält“, schrieb der Künstler.

Der Clip wurde von den Fans herzlich aufgenommen. In den Kommentaren fanden viele die Situation lustig und wünschten den Bandmitgliedern viel Glück und neue kreative Erfolge.

Das Video verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und hob die Stimmung der Nutzer.