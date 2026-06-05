Mirshakar Fayzulloyev ist der erste Stand-up-Comedian, der die Shuhrat-Medaille erhält

·130·Kultur
Mirshakar Fayzulloyev ist der erste Stand-up-Comedian, der die Shuhrat-Medaille erhält

Der Stand-up-Comedian Mirshakar Fayzulloyev wurde mit der Shuhrat-Medaille ausgezeichnet. Er erhielt diese Anerkennung gemäß dem Erlass des Präsidenten zur Ehrung von Vertretern aus Kultur, Kunst und Literatur.

Laut dem Künstler war er bei seiner Familie, als er die gute Nachricht hörte. Zunächst verstand er nicht, wofür er beglückwünscht wurde, doch dann wurden ihm Screenshots des Erlasses geschickt.

„Ich hatte keine Ahnung. Alle fingen an, mir zu gratulieren. Dann habe ich mich selbst sehr gefreut“, sagt Mirshakar Fayzulloyev.

Auch seine Eltern freuten sich über die Nachricht. Laut dem Künstler ist dies die zweite Shuhrat-Medaille in ihrer Familie, da sein Vater zuvor eine solche Auszeichnung erhalten hatte.

Mirshakar FayzulloyevShuhrat-MedailleUsbekistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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