Wildberries beginnt mit dem Verkauf von Reisepaketen an Abholstationen

Wildberries hat ein Pilotprojekt zur Buchung von Reisepaketen an seinen Abholstationen (Pvz) gestartet. Kunden können Reisen nun nicht nur online, sondern auch durch direkte Beratung mit Spezialisten buchen. Ixbt.com berichtet .

Dies gab der Pressedienst des Joint Ventures Wildberries & Russ (RWB) bekannt. Im Rahmen des Projekts plant das Unternehmen, Reiseberater von WB Travel direkt in den Abholstationen zu stationieren.

Laut Taras Demura, Leiter von WB Travel, wird das neue Serviceformat zunächst in Moskau getestet. Eine Ausweitung auf andere Regionen ist zukünftig geplant.

Zuvor hatte das Unternehmen die Eröffnung separater Reisebüros unter der Marke WB Travel angekündigt. Das Beraterprojekt an den Abholstationen wird parallel dazu entwickelt.