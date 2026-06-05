Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis hat den Star-Spielern des Teams eine strenge Warnung ausgesprochen. Der Klubchef deutete an, dass jeder Spieler, der mit dem ehemaligen Trainer Antonio Conte aneckt und offen seinen Unmut äußert, einschließlich Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku, den Verein verlassen könnte. Laut Goal.com berichtet .

Die Situation rund um das Stadio Diego Armando Maradona spitzte sich zu, nachdem Kevin De Bruyne die Abreise des Trainers offen gefeiert hatte. Der belgische Spieler, der im vergangenen Jahr als Free Agent von Manchester City kam, konnte sich in seiner Debütsaison in Italien aufgrund von Verletzungen und taktischen Meinungsverschiedenheiten nicht durchsetzen. De Laurentiis betonte auf einer Pressekonferenz, dass die Türen für diejenigen offen stehen, die mit der Ausrichtung des Klubs unzufrieden sind.

„Sie haben aus ihrer Sicht verschiedene Aussagen getroffen. Wir werden sehen, was der neue Trainer dazu denkt. Wenn jemand gehen muss, wird er gehen. Was ist das Problem? Es gibt viele Fußballer auf der Welt“, sagte der Napoli-Präsident, der auch als Kinomagnat bekannt ist.

In einem Interview gab Kevin De Bruyne zu, dass Antonio Contes 4-5-1-Taktik und der sehr defensive Stil nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Seinen Worten zufolge hat der Klub den versprochenen Offensivfußball nicht gezeigt. Derweil geriet ein weiterer Star des Teams, Romelu Lukaku, in disziplinarische Schwierigkeiten. Er wurde mit einer Geldstrafe von 150.000 Euro belegt, weil er sich während der Genesung von einer Verletzung in der belgischen Nationalmannschaft nicht an die Anweisungen des Klubs hielt.

Berichten zufolge ist die Napoli-Führung bereit, Romelu Lukaku für 10 Millionen Euro an Klubs in Saudi-Arabien oder in die Türkei zu verkaufen. Da Massimiliano Allegri voraussichtlich die Mannschaft übernehmen wird, könnte sich die Situation für Kevin De Bruyne, einen Befürworter des Offensivfußballs, noch weiter verkomplizieren, da auch Allegri einen pragmatischen Stil bevorzugt.