Von Sam Altman unterstütztes Startup Helion erhält 465 Mio. Dollar Investition

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Von Sam Altman unterstütztes Startup Helion erhält 465 Mio. Dollar Investition

Helion, ein von Sam Altman unterstütztes Kernfusions-Startup, gab am Donnerstag bekannt, dass es in einer neuen Finanzierungsrunde 465 Millionen Dollar eingesammelt hat. Diese Investition bringt die Gesamtbewertung des Unternehmens auf 15,5 Milliarden Dollar. Die Mittel sollen für die Fertigstellung von Helions erstem Kraftwerk, dem Orion-Projekt, verwendet werden. Laut Techcrunch.com berichtet .

Das Startup hat zum Ziel, bis 2028 Kernfusionsenergie ins Netz einzuspeisen, gemäß seiner Vereinbarung mit Microsoft. Thrive Capital führte diese Investitionsrunde der Serie G an. Neue Investoren wie Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup und Lux Capital beteiligten sich neben bestehenden Partnern wie dem SoftBank Vision Fund 2 und den Capricorn Technology Impact Funds.

Helions technologischer Ansatz unterscheidet sich von dem seiner Wettbewerber. Während die meisten Startups planen, Dampfturbinen zur Umwandlung von Wärme in Strom zu nutzen, will Helion Strom direkt aus Magneten gewinnen. Wenn sich das Plasma im Reaktor ausdehnt, widersetzt es sich den Magnetfeldern, und diese Kraft wird in Strom umgewandelt, ähnlich wie bei den rekuperativen Bremssystemen von Elektrofahrzeugen.

Der Sektor der Kernfusionsenergie steht in den letzten Monaten im Fokus der Investoren. Unternehmen wie Focused Energy und Thea Energy haben kürzlich ebenfalls erhebliche Investitionen angezogen. Kernfusion erscheint Technologiegiganten im Bereich der künstlichen Intelligenz als nahezu unerschöpfliche und saubere Energiequelle höchst attraktiv, was die Billionen-Dollar-Energiemärkte der Zukunft vollständig verändern könnte.

HelionMicrosoftSam AltmanKernfusionEnergie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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