Rafael Leao vor Abgang von Milan: Galatasaray bietet doppeltes Gehalt

Der portugiesische Talent Rafael Leao wird voraussichtlich seine Karriere in der Serie A beenden und in die türkische Meisterschaft wechseln. Nach jüngsten Berichten ist Istanbuls Galatasaray zum Hauptanwärter auf den Spieler geworden. Nach einer schwierigen Saison in San Siro erhielt Leao ein finanziell sehr attraktives Angebot vom türkischen Giganten. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Laut La Gazzetta dello Sport bietet Galatasaray Rafael Leao ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro plus zusätzliche Boni an. Das ist fast das Doppelte seines aktuellen Gehalts von 5,5 Millionen Euro bei Milan. Nachdem der türkische Klub Stars wie Mauro Icardi und Victor Osimhen verpflichtet hat, hat er Leao nun zu seinem nächsten großen Transferziel gemacht.

Der 26-jährige Spieler selbst hat während seiner Zeit bei der portugiesischen Nationalmannschaft offen seine Bereitschaft für eine neue Herausforderung bekannt gegeben. Nach Mailands erfolgloser Saison, in der sie die Qualifikation für die Champions League verpassten, erklärte Leao: "Ich habe alles gegeben, jetzt will ich neue Herausforderungen in einer anderen Liga." Diese Aussage deutet darauf hin, dass die Beziehung zwischen dem Klub und dem Spieler zu Ende ist.

Der Transferprozess könnte sich jedoch bis August hinziehen. Während Milan derzeit mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer und Sportdirektor beschäftigt ist, muss Galatasaray aufgrund der Ausländerbegrenzung in der türkischen Süper Lig zunächst ausländische Spieler aus dem Kader verkaufen. Erst dann können die Türken ein offizielles Angebot an den italienischen Klub richten.