Bugatti stellt erstmals einen Fernseher vor: Einzigartiges Design

Die Hypercar-Marke Bugatti hat in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen C SEED den N1, einen Transformer-Fernseher, vorgestellt. Diese Neuheit wird als exklusive Luxus-Audiovisuallösung positioniert und auf Bestellung für Villen, Yachten und Eigentümer von Elite-Immobilien gefertigt. Wie Ixbt.com berichtet .

Das Design des Geräts ist vom Bugatti Tourbillon Hypercar inspiriert. Das Gehäuse besteht aus Luftfahrt-Aluminium und Kohlefaser, wobei die ikonische C-Linie, die für die Automobilwelt charakteristisch ist, in die Unterhaltungselektronik übertragen wurde. Diese von Jean Bugatti entworfene elegante Linie umhüllt die Karosserie von Hypercars und trennt den Innenraum visuell ab.

Im zusammengeklappten Zustand erinnert der Fernseher an eine moderne Designer-Skulptur, öffnet sich aber auf Knopfdruck innerhalb von 45 Sekunden vollständig. Käufern werden Versionen mit 110, 137 und 165 Zoll auf Basis von 4K-MicroLED-Panels angeboten. Der Bildschirm unterstützt die HDR10+-Technologie und bietet eine Helligkeit von bis zu 4000 Nits.

Darüber hinaus kann das Gerät um 180 Grad gedreht werden und verfügt über eine spezielle Technologie zum Verbergen der Nähte zwischen den Panels. Das Audiosystem basiert auf Wisdom Audio-Lautsprechern, die sich beim Einschalten des Fernsehers automatisch ausfahren. Jedes Exemplar kann mit Originalfarben von Bugatti-Autos, Lederbezügen und individuell gravierten Plaketten personalisiert werden.

Der offizielle Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, aber ähnliche Standardmodelle von C SEED kosten etwa 400.000 Dollar. Die Version unter der Marke Bugatti wird voraussichtlich noch teurer sein.