Bugatti stellt erstmals einen Fernseher vor: Einzigartiges Design

·76·Technologie
Bugatti stellt erstmals einen Fernseher vor: Einzigartiges Design

Die Hypercar-Marke Bugatti hat in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Unternehmen C SEED den N1, einen Transformer-Fernseher, vorgestellt. Diese Neuheit wird als exklusive Luxus-Audiovisuallösung positioniert und auf Bestellung für Villen, Yachten und Eigentümer von Elite-Immobilien gefertigt. Wie Ixbt.com berichtet .

Das Design des Geräts ist vom Bugatti Tourbillon Hypercar inspiriert. Das Gehäuse besteht aus Luftfahrt-Aluminium und Kohlefaser, wobei die ikonische C-Linie, die für die Automobilwelt charakteristisch ist, in die Unterhaltungselektronik übertragen wurde. Diese von Jean Bugatti entworfene elegante Linie umhüllt die Karosserie von Hypercars und trennt den Innenraum visuell ab.

Im zusammengeklappten Zustand erinnert der Fernseher an eine moderne Designer-Skulptur, öffnet sich aber auf Knopfdruck innerhalb von 45 Sekunden vollständig. Käufern werden Versionen mit 110, 137 und 165 Zoll auf Basis von 4K-MicroLED-Panels angeboten. Der Bildschirm unterstützt die HDR10+-Technologie und bietet eine Helligkeit von bis zu 4000 Nits.

Darüber hinaus kann das Gerät um 180 Grad gedreht werden und verfügt über eine spezielle Technologie zum Verbergen der Nähte zwischen den Panels. Das Audiosystem basiert auf Wisdom Audio-Lautsprechern, die sich beim Einschalten des Fernsehers automatisch ausfahren. Jedes Exemplar kann mit Originalfarben von Bugatti-Autos, Lederbezügen und individuell gravierten Plaketten personalisiert werden.

Der offizielle Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, aber ähnliche Standardmodelle von C SEED kosten etwa 400.000 Dollar. Die Version unter der Marke Bugatti wird voraussichtlich noch teurer sein.

BugattiC SEEDMicroLEDTechnologieLuxus
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dzen-Plattform wechselt zur Cortex-KI-ArchitekturHeute, 02:51Founders Fund startet Show mit Stars der Tech-BrancheHeute, 00:29Airbnb-CEO Brian Chesky eröffnet neues KI-LaborHeute, 23:00Anthropic vor dem IPO: Daniela Amodei weist KI-Zweifel zurückHeute, 22:55Russische Post stellt Paketzustellung aus den USA wieder herHeute, 21:58StrictlyVC Los Angeles diskutiert Verteidigungstechnologie und KIHeute, 21:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend