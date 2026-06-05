TeamGroup stellt T-Create Expert P35SG SSD mit Fernlöschung von Daten vor

Auf der Computex 2026 präsentierte TeamGroup die einzigartige externe SSD T-Create Expert P35SG mit einer drahtlosen Selbstzerstörungsfunktion für Daten. Das Hauptmerkmal des Geräts ist, dass Benutzer alle Daten durch das Senden einer einzigen Textnachricht vollständig löschen können. Laut Ixbt.com Bericht .

Das Laufwerk ist mit einem 4G-LTE-Netzwerk verbunden, wodurch es Löschbefehle empfangen kann, auch wenn es nicht mit WLAN oder einem Computer verbunden ist. Nach Empfang des Signals beginnt ein zweistufiger Zerstörungsprozess: eine tiefgreifende logische Löschung (deep-level logical wipe) und die physische Zerstörung der Hardware durch Hochspannung. Dies macht eine Datenwiederherstellung absolut unmöglich.

Neben der ferngesteuerten Flaggschiff-Version stellte TeamGroup auch das Modell T-Create Expert P35S vor. Bei diesem Modell wird die Selbstzerstörungsfunktion durch Drücken einer speziellen physischen Taste am Gehäuse aktiviert.