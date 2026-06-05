Apple fügt ersten KI-Agenten in seine Messages for Business-Plattform ein

Poke, ein Startup, das die Nutzung von KI-Agenten so einfach macht wie das Senden einer einfachen SMS, ist der erste KI-Agent, der für die Nutzung auf Apples Messages for Business-Plattform zugelassen wurde. Bisher war diese Plattform nur für Partnerunternehmen wie Fluggesellschaften, Hotels und große Einzelhandelsketten zugänglich. Apple beginnt nun, sein Ökosystem auch für KI-Agenten zu öffnen. Techcrunch.com berichtet .

Poke wurde im März gestartet und richtet sich an normale Nutzer, die nicht mit komplexen Befehlszeilen oder Systemen wie OpenClaw arbeiten möchten. Es erledigt Aufgaben wie tägliche Terminplanung, Kalenderverwaltung, Überwachung von Gesundheitsdaten, Smart-Home-Steuerung und Fotobearbeitung per Textnachricht. Laut TechCrunch hat der Dienst bisher über 100 Millionen Nachrichten über SMS, Telegram und WhatsApp ausgetauscht.

Die Einführung von Poke auf der Apple-Plattform erfolgt kurz vor der erwarteten Worldwide Developers Conference (WWDC). Auf dieser Veranstaltung wird Apple voraussichtlich eine neue, KI-verbesserte Version von Siri und andere KI-Tools vorstellen. Über Messages for Business können Nutzer im iMessage-Interface mit Unternehmen kommunizieren und verschiedene Dienste nutzen, ohne anzurufen.

Laut Marvin von Hagen, Mitgründer des kalifornischen Startups The Interaction Company, zahlt das Unternehmen Apple für jeden Nutzer. Er betont, dass Apple diesen Bereich in ein profitables Geschäftsmodell verwandelt. Um die Zulassung von Apple zu erhalten, musste das Startup klar kennzeichnen, dass es ein KI-Agent ist, und nachweisen, dass es bei Bedarf Unterstützung durch einen menschlichen Operator anbieten kann.