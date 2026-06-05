Liverpool gibt neuen Cheftrainer bekannt: Wer ersetzt Arne Slot?

Liverpool hat einen geeigneten Kandidaten für die durch Arne Slot vakante Position des Cheftrainers gefunden und alle Spekulationen beendet. Der englische Rekordmeister hat eine Vereinbarung mit Andoni Iraola getroffen, der im Fokus von Bayer Leverkusen stand. Im Zuge dieser Ernennung wird erwartet, dass auch der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz zum Klub von der Mersey wechselt. Wie Goal.com berichtet .

Fünf Tage nach der Trennung von Arne Slot gaben die Reds die Ernennung des 43-jährigen baskischen Spezialisten offiziell bekannt. Iraolas Abschied vom Premier-League-Rivalen Bournemouth war zuvor bereits bestätigt worden. „Ich bin sehr glücklich. Liverpool ist einer der größten Klubs der Welt. Man muss nicht lange überlegen, um hierher zu kommen“, sagte Iraola in der offiziellen Mitteilung des Klubs.

Sein Vorgänger Arne Slot war im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp gekommen. Er führte das Team zum 20. Meistertitel, verließ seinen Posten jedoch, nachdem er in seiner zweiten Saison nur Fünfter in der Premier League geworden war. Aufgrund des starken Interesses von Liverpool sah sich Bayer Leverkusen gezwungen, seine Pläne zu ändern.

Andoni Iraola erzielte bei Bournemouth mit begrenzten Ressourcen beeindruckende Ergebnisse. Er führte das Team auf den sechsten Platz in der Tabelle, nur einen Rang hinter Liverpool. Seine attraktive und schnelle Spielweise hinterließ beim Management des Klubs von der Mersey einen starken Eindruck.