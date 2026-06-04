Liverpool unterschreibt Vertrag mit Andoni Iraola

Der FC Liverpool hat die Ernennung von Andoni Iraola zum neuen Cheftrainer der Mannschaft offiziell bekannt gegeben. Der spanische Spezialist wird vor der Saison 2026/27 nach Anfield kommen, um Arne Slot zu ersetzen. Die Führung des Klubs vom Mersey bestätigte, dass eine Einigung mit dem 43-jährigen Trainer erzielt wurde, der am Samstag ausgeschiedenen Slot nachfolgen wird. Wie Goal.com berichtet .

Iraola erregte die Aufmerksamkeit von Liverpool nach drei erfolgreichen Saisons mit Bournemouth in der englischen Premier League. Seine Zeit an der Südküste war durch einen progressiven Spielstil geprägt. Im letzten Monat führte er Bournemouth auf den sechsten Platz in der Tabelle und sicherte dem Klub erstmals die Qualifikation für europäische Wettbewerbe.

Der neue Trainer zeigte sich erfreut darüber, zu einem der prestigeträchtigsten Klubs der Welt zu wechseln. "Ich bin sehr aufgeregt. Liverpool ist einer der größten Klubs der Welt. Die Atmosphäre hier, die Fans und die Möglichkeit, mit Spielern auf höchstem Niveau zu arbeiten, haben mich angezogen. Die Chance, um Trophäen zu kämpfen, ist die attraktivste Herausforderung für jeden Trainer", sagte Iraola in einem Interview auf der offiziellen Website des Klubs.

Der im spanischen Baskenland geborene Iraola spielte während seiner aktiven Karriere hauptsächlich als rechter Verteidiger und bestritt über 500 Spiele für Athletic Bilbao. Der Spezialist, der 2018 seine Trainerkarriere begann, zeigte sein taktisches Können beim zyprischen Klub AEK Larnaca und beim spanischen Team Mirandés.